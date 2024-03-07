Adidas 7 Mart 2024 kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! Adidas çekiliş kazananları ASİL-YEDEK isim listesi...

7 Mart 2024 tarihli Adidas kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, adidas Ozmillen Ayakkabı ve adidas Logolu Tek Kullanımlık Fotoğraf Makinesi kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
7 Mart 2024 tarihli Adidas kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, adidas Ozmillen Ayakkabı ve adidas Logolu Tek Kullanımlık Fotoğraf Makinesi kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
ADİDAS OZMİLLEN AYAKKABI VE ADİDAS LOGOLU TEK KULLANIMLIK FOTOĞRAF MAKİNESİ KAZANAN ASİL TALİHLİLER
ADİDAS OZMİLLEN AYAKKABI VE ADİDAS LOGOLU TEK KULLANIMLIK FOTOĞRAF MAKİNESİ KAZANAN YEDEK TALİHLİLER