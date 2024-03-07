10 dakikada zayıflatan, tok tutan en sağlıklı akşam yemeği! Yaza kadar en az 10 kilo gidecek! Bulgur ve pirinçten 5 kat daha yararlı

Bu hızlı, lezzetli ve sağlıklı akşam yemeği, tok tutma özelliğiyle atıştırmalıklardan uzak durmanıza yardımcı olacak. İçeriğindeki quinoa, protein ve lif açısından zengin olup metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olurken, sebzeler de vitamin ve mineral desteği sağlayacaktır.
TOK TUTAN 10 DAKİKADA HAZIR OLAN MERCİMEK SALATASI TARİFİ!
🥗 Malzemeler:
- 1 su bardağı yeşil mercimek
- 1 adet havuç
- 3-4 dal taze soğan
- 3-4 dal taze nane
- Maydanoz
- Dereotu
- 3-4 dal roka
- 1 adet kırmızı biber (isteğe bağlı, közlenmiş veya turşu da kullanabilirsiniz)
- 1 çay bardağı haşlanmış mısır
- 3-4 adet salata turşusu