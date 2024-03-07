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10 dakikada zayıflatan, tok tutan en sağlıklı akşam yemeği! Yaza kadar en az 10 kilo gidecek! Bulgur ve pirinçten 5 kat daha yararlı

Yaz ayları yaklaşırken, sağlıklı ve hızlı bir şekilde kilo vermek isteyenler için harika bir akşam yemeği tarifi sunuyoruz! Sadece 10 dakikada hazırlanan bu yemek, bulgur ve pirinçten 5 kat daha yararlı içeriğiyle dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 17:17 Güncelleme 07 Mart 2024, 17:17
10 dakikada zayıflatan, tok tutan en sağlıklı akşam yemeği! Yaza kadar en az 10 kilo gidecek! Bulgur ve pirinçten 5 kat daha yararlı

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Bu hızlı, lezzetli ve sağlıklı akşam yemeği, tok tutma özelliğiyle atıştırmalıklardan uzak durmanıza yardımcı olacak. İçeriğindeki quinoa, protein ve lif açısından zengin olup metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olurken, sebzeler de vitamin ve mineral desteği sağlayacaktır.

TOK TUTAN 10 DAKİKADA HAZIR OLAN MERCİMEK SALATASI TARİFİ!

🥗 Malzemeler:

  • 1 su bardağı yeşil mercimek
  • 1 adet havuç
  • 3-4 dal taze soğan
  • 3-4 dal taze nane
  • Maydanoz
  • Dereotu
  • 3-4 dal roka
  • 1 adet kırmızı biber (isteğe bağlı, közlenmiş veya turşu da kullanabilirsiniz)
  • 1 çay bardağı haşlanmış mısır
  • 3-4 adet salata turşusu

🍋 Sos İçin:

  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 adet limon (ekşi sevmeyenler azaltabilir)
  • Zeytinyağı
  • Tuz

👩‍🍳 Hazırlık:

  1. Mercimekleri bol suda haşlayın.
  2. Ayrı bir yerde, havucu küp küp doğrayıp haşlayın.
  3. Yeşillikleri ve diğer malzemeleri hazırlayın.
  4. Haşlanan soğuyan mercimek ve havuca, diğer malzemeleri ekleyin.
  5. Üzerine sosu dökün ve karıştırın.

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