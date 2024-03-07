10 dakikada zayıflatan, tok tutan en sağlıklı akşam yemeği! Yaza kadar en az 10 kilo gidecek! Bulgur ve pirinçten 5 kat daha yararlı

Bu hızlı, lezzetli ve sağlıklı akşam yemeği, tok tutma özelliğiyle atıştırmalıklardan uzak durmanıza yardımcı olacak. İçeriğindeki quinoa, protein ve lif açısından zengin olup metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olurken, sebzeler de vitamin ve mineral desteği sağlayacaktır.