SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

ANTALYA İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ! 2024 Ramazan İmsakiyesi Antalya'da oruç ne zaman, saat kaçta açılacak?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar ve sahur vakitleri büyük önem kazanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği imsakiye bilgileri doğrultusunda iftar vakti, çevrede ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. İşte, Antalya iftar ve sahur vaktiyle ilgili merak edilen detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 23:36 Güncelleme 10 Mart 2024, 12:53
ANTALYA İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ! 2024 Ramazan İmsakiyesi Antalya’da oruç ne zaman, saat kaçta açılacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2024 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Müslümanlar için iftar ve sahur saatlerini belirlemek önemli bir husus haline gelmiştir. Bu bilgilerin güvenilir bir biçimde sunulması, Ramazan ibadetlerini yerine getirenler için büyük önem taşır.

ANTALYA İFTAR VE SAHUR VAKTİ 2024

Tarih İmsak Sabah Öğle İkindi Akşam Yatsı
07.03.2024 05:54 07:13 13:13 16:30 19:04 20:18
08.03.2024 05:52 07:11 13:13 16:30 19:05 20:19
09.03.2024 05:51 07:10 13:13 16:31 19:06 20:20
10.03.2024 05:49 07:08 13:13 16:31 19:07 20:21
11.03.2024 05:48 07:07 13:12 16:32 19:08 20:22
12.03.2024 05:46 07:05 13:12 16:32 19:09 20:23
13.03.2024 05:45 07:04 13:12 16:32 19:10 20:24

2024 İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 1. Gün 10.04.2024 | Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün 11.04.2024 | Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün 12.04.2024 | Cuma

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Bakırköy Sahil-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı’nı açıyor! Günde 1 milyon yolcu taşıyacak İstanbul’a nefes aldıracak
Ankara’da ağır DEM’lenme! CHP ve DEM’den Polatlı, Yenimahalle ve Bala’da Kandil uzlaşısı! DEM’li Öztürk Türkdoğan’dan itiraf Özgür Özel’den inkar
CHP-DEM hattındaki kirli ittifakta yeni perde| Sisler kalktı örtü yırtıldı! İşte CHP’nin İstanbul’da 17 ilçedeki PKK listesi
Türkiye’nin konuştuğu trafik kazasında yeni detaylar! Tanık ifadelerine ulaşıldı! İşte canavar anne Eylem Tok ve oğlunun kaçışının perde arkası
CHP’deki krizde yeni perde | Ekrem İmamoğlu büyük panikte! DEM’i kaybetme korkusundan Tunç Soyer’e sarıldı!
Kiraya 21 bin TL indirim! Beyanname dönemi başladı! İşte 7 soruda vergi rehberi
Antalya’da terzi dükkanı FETÖ üssü çıktı | Güncel kripto rehberi ve finansal zincir deşifre oldu
Fenerbahçe - Pendikspor maçı öncesi İsmail Kartal’dan sürpriz 11 kararı! 3. Türk kim olacak?
CANLI TAKİP | Savaşın gölgesinde Ramazan! İsrail’in zulmü bitmiyor! Yüzbinlerce Filistinli açlık çekiyor
Seçil Erzan futbolcuların parasını alırken ’Fatih Terim Fonu’ dedi mi? İşte yeni detaylar...
Kemal’in intikam hamlesi CHP’de DEM’liği taşırdı! Diyarbakır’dan Genel Merkez’e ültimatom: Burcu Köksal’a ‘seviyesiz kadın’ deyip aforoz ettiler
Emekliye 7 büyük destek! Aylıklar artıyor! İndirimler geliyor
Ramazan ayında oruç tutarken nelere dikkat edilmeli? Uzman isimler uyardı! İşte sağlıklı ipuçları
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Şanlıurfa mitinginde önemli açıklamalar
Proje hırsızı CHP’li Ekrem İmamoğlu metro yalanını itiraf etti gaf üstüne gaf yaptı: 2027 yılında ben göreve gelmeden önce yapıldı
SON DAKİKA