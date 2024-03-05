4 malzeme ile 10 dakikada tartarları, lekeleri, taşları yok edecek! Havuçla sararan dişleri porselene çevirin!

Dişinizdeki lekelerden ve tartarlardan sıkıldıysanız bu yöntemi deneyin! Şimdiye kadar diş beyazlatma için birçok formül öne çıksa da havucun bu alandaki faydalarını duyduğunuzda çok şaşıracaksınız. İşte havuç ve diğer 3 malzeme ile dişleri inci gibi yapmanın formülü...