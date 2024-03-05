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4 malzeme ile 10 dakikada tartarları, lekeleri, taşları yok edecek! Havuçla sararan dişleri porselene çevirin!

Dişinizdeki lekelerden ve tartarlardan sıkıldıysanız bu yöntemi deneyin! Şimdiye kadar diş beyazlatma için birçok formül öne çıksa da havucun bu alandaki faydalarını duyduğunuzda çok şaşıracaksınız. İşte havuç ve diğer 3 malzeme ile dişleri inci gibi yapmanın formülü...

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 16:07 Güncelleme 05 Mart 2024, 16:07
4 malzeme ile 10 dakikada tartarları, lekeleri, taşları yok edecek! Havuçla sararan dişleri porselene çevirin! 1

Evde uygulanabilecek muhteşem bir diş bakım yöntemini sizler için derledik. Artık pırıl pırıl dişlere sahip olmak çok daha kolay ve keyifli!

4 malzeme ile 10 dakikada tartarları, lekeleri, taşları yok edecek! Havuçla sararan dişleri porselene çevirin! 2

MALZEMELER

Havuç 🥕
Limon 🍋
Tuz 🧂
Diş Macunu 🦷

4 malzeme ile 10 dakikada tartarları, lekeleri, taşları yok edecek! Havuçla sararan dişleri porselene çevirin! 3

YAPILIŞI

🔸 Havucu güzelce rendeleyin ve bir kaba alın.
🔸 Üzerine bir miktar tuz ekleyip karıştırın.
🔸 Limon suyu ekleyerek karışıma canlılık katın.
🔸 Diş macununu sıkarak karışımı zenginleştirin.
🔸 Güzelce karıştırın, macun kıvamına getirin.

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