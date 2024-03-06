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1 ayda oruç tutarak -10 kg verin! Ramazan ayında KİLO ALMAYA SON! Oruç tutarken kilo verme yöntemleri nedir?

Ramazan ayının manevi atmosferi yanında, birçok kişi için kilo verme fırsatı olarak da değerlendirilir. Oruç tutmak, metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olabilir. Ancak, Ramazanda kilo vermek için sadece oruç tutmak yeterli değildir. Dikkat edilmezse, bu dönem kilo almayla bile sonuçlanabilir. Sahur, gün boyunca aç kalacağınız için oldukça önemli bir öğündür. Sahurda protein ve lif içeren besinlere ağırlık verin. Yumurta, peynir, tam tahıllı ekmek, sebze ve meyveler sahur için ideal besinlerdir.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 15:47 Güncelleme 06 Mart 2024, 15:50
1 ayda oruç tutarak -10 kg verin! Ramazan ayında KİLO ALMAYA SON! Oruç tutarken kilo verme yöntemleri nedir? 1

Ramazan ayı, manevi hazzın yanı sıra beden sağlığı için de önemli bir dönemdir. Uzun saatler boyunca süren açlık ve değişen beslenme düzeni, metabolizmanın yavaşlamasına yol açarak kilo alımını hızlandırabilir. Ancak doğru stratejilerle Ramazan ayını hasarsız atlatmak ve yaza fit bir şekilde girmek mümkündür. İşte oruç tutarken sağlıklı ve formda kalmanıza yardımcı olacak öneriler...

1 ayda oruç tutarak -10 kg verin! Ramazan ayında KİLO ALMAYA SON! Oruç tutarken kilo verme yöntemleri nedir? 2

ORUÇ TUTARKEN KİLO VERME YÖNTEMLERİ

Sahura mutlaka uyanın

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1 ayda oruç tutarak -10 kg verin! Ramazan ayında KİLO ALMAYA SON! Oruç tutarken kilo verme yöntemleri nedir? 3

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