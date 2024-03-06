1 ayda oruç tutarak -10 kg verin! Ramazan ayında KİLO ALMAYA SON! Oruç tutarken kilo verme yöntemleri nedir?

Ramazan ayının manevi atmosferi yanında, birçok kişi için kilo verme fırsatı olarak da değerlendirilir. Oruç tutmak, metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olabilir. Ancak, Ramazanda kilo vermek için sadece oruç tutmak yeterli değildir. Dikkat edilmezse, bu dönem kilo almayla bile sonuçlanabilir. Sahur, gün boyunca aç kalacağınız için oldukça önemli bir öğündür. Sahurda protein ve lif içeren besinlere ağırlık verin. Yumurta, peynir, tam tahıllı ekmek, sebze ve meyveler sahur için ideal besinlerdir.