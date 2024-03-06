Yaralıya ilk müdahale başkan adayı Adana AK Parti Yüreğir Belediye Başkan adayı Dr. Halil Nacar’dan!

AK Parti Yüreğir Belediye Başkan adayı olan eski İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar, Kışla Mahallesi 'nde esnaf ziyareti yaptı.

Nacar, esnafla görüştüğü sırada bölgede bir motosiklet sürücüsünün karıştığı trafik kazasına şahit oldu.

Programını yarıda kesen Halil Nacar, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından, kaza yerine gelen ambulansa yaralının konulmasında sağlık görevlilerine de yardım etti.