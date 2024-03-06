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Yaralıya ilk müdahale başkan adayı Adana AK Parti Yüreğir Belediye Başkan adayı Dr. Halil Nacar’dan!

Adana AK Parti Yüreğir Belediye Başkan adayı olan eski İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar, esnaf ziyareti sırasında motosiklet sürücüsünün karıştığı trafik kazasına şahit oldu. Programını yarıda kesen Halil Nacar, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Dr. Nacar, yağmurlu havalarda kayganlaşan yollarda tedbirli olunması gerektiği uyarısını yaparak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 18:40 Güncelleme 06 Mart 2024, 18:40
Yaralıya ilk müdahale başkan adayı Adana AK Parti Yüreğir Belediye Başkan adayı Dr. Halil Nacar’dan!

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AK Parti Yüreğir Belediye Başkan adayı olan eski İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar, Kışla Mahallesi'nde esnaf ziyareti yaptı.

Nacar, esnafla görüştüğü sırada bölgede bir motosiklet sürücüsünün karıştığı trafik kazasına şahit oldu.

Programını yarıda kesen Halil Nacar, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından, kaza yerine gelen ambulansa yaralının konulmasında sağlık görevlilerine de yardım etti.

Dr. Nacar, yağmurlu havalarda kayganlaşan yollarda tedbirli olunması gerektiği uyarısını yaparak, "Kışla Caddesi üzerinde yaşanan bir trafik kazasıyla karşılaştığımız motosiklet sürücüsü hemşehrimize ilk müdahalesini yapıp, sağlık ekiplerimize teslim ettik. Kendisine Allah'tan acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

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