İl İl namaz (saatleri) vakitleri! 5 VAKİT NAMAZ KILINIŞI: Vitir, Yatsı, İkindi, Öğle, Sabah ve Akşam namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

ÖĞLE NAMAZI KAÇ REKAT?
Öğle namazı, 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekattır. İlk olarak öğle namazının 4 rekatlık ilk sünneti kılınır.
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Öğle namazının ilk sünneti
1. Rekat:
"Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının ilk sünnetini kılmaya" denilerek niyet edilir.
"Allahu Ekber" denilerek tekbir getirilir.
Sübhaneke okunur.
Euzü besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur.
Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur.
Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir.
Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir.
Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir.
Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir.
Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.
2. Rekat:
Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur.
Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur.
Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir.
Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir.
Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir.
Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir.
Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve oturuşa geçilir ve Ettehiyyahatü okunur. "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.
3. Rekat:
Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur.
Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur.
Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir.
Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir.
Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.
4. Rekat: Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur. Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir. Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve oturuşa geçilir. Sırasıyla Ettehiyyahatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. "Esselamu aleykum ve rahmetullah" denilerek önce sağa sonra sola verilir ve namaz tamamlanmış olur.
ÖĞLE NAMAZININ FARZI
Öğle namazının 4 rekatlık ilk sünnetinin ardından öğle namazının farzı kılınır. Öğle namazının farzı 4 rekattır. "Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya" denilerek niyet edilir. Öğle namazının farzının kılınışı 4 rekatlık ilk sünnetin kılınışı gibidir; ancak farkı 3. ve 4. rekatlarda Fatiha suresinden sonra namaz suresi ya da ayet okunmaz doğrudan rüku ve secde yapılır.
ÖĞLE NAMAZININ SON SÜNNETİ
Öğle namazının 4 rekatlık farzının ardından öğle namazının son sünneti kılınır. Öğle namazının son sünneti 2 rekattır. "Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının son sünnetini kılmaya" denilerek niyet edilir. Öğle namazının son sünnetinin kılınışı, sabah namazının sünneti gibidir.
İKİNDİ NAMAZI KAÇ REKAT?
İkindi namazı, 4 rekat sünnet, 4 rekat farz olmak üzere toplamda 8 rekattır. İlk olarak ikindi namazının 4 rekatlık sünneti kılınır.
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İkindi namazının sünneti
"Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının sünnetini kılmaya" denilerek niyet edilir. İkindi namazının 4 rekatlık sünneti, öğle namazının ilk sünnetinin kılınışı gibidir; ancak farkı 2. rekatın sonunda oturuşta Ettehiyyatü'nün ardından Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları okunur; ardından "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur. 3. rekatta Sübhaneke okunur ve Euzü besmele çekilerek namaza devam edilir.
İKİNDİ NAMAZININ FARZI
İkindi namazının 4 rekatlık sünnetinin ardından ikindi namazının farzı kılınır. İkindi namazının farzı 4 rekattır. "Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının farzını kılmaya" denilerek niyet edilir. İkindi namazının farzının kılınışı, öğle namazının farzı ile aynıdır.
AKŞAM NAMAZI KAÇ REKAT?
Akşam namazı, 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplamda 5 rekattır. İlk olarak akşam namazının 3 rekatlık farzı kılınır.
İL İL AKŞAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Akşam namazının farzı
Akşam namazının farzı 3 rekattır. "Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının farzını kılmaya" denilerek niyet edilir. 3. rekatta Fatiha suresinden sonra namaz suresi ya da ayet okunmaz doğrudan rüku ve secde yapılır ve oturuşa geçilerek sırasıyla Ettehiyyahatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur, selam verilerek namaz tamamlanır.
AKŞAM NAMAZININ SÜNNETİ
Akşam namazının 3 rekatlık farzının ardından akşam namazının sünneti kılınır. Akşam namazının sünneti 2 rekattır. "Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının son sünnetini kılmaya" denilerek niyet edilir. Akşam namazının sünnetinin kılınışı, sabah namazının sünneti gibidir.
YATSI NAMAZI KAÇ REKAT?
Yatsı namazı, 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekattır. İlk olarak yatsı namazının 4 rekatlık ilk sünneti kılınır.
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Yatsı namazının ilk sünneti
"Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının ilk sünnetini kılmaya" denilerek niyet edilir. Yatsı namazının 4 rekatlık ilk sünneti, ikindi namazının sünnetinin kılınışı gibidir. Yani 2. rekatın sonunda oturuşta Ettehiyyatü'nün ardından Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları okunur; ardından "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur. 3. rekatta Sübhaneke okunur ve Euzü besmele çekilerek namaza devam edilir.
YATSI NAMAZININ FARZI
Yatsı namazının 4 rekatlık ilk sünnetinin ardından yatsı namazının farzı kılınır. Yatsı namazının farzı 4 rekattır. "Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının farzını kılmaya" denilerek niyet edilir. Yatsı namazının farzının kılınışı 4 rekatlık öğle namazının farzı ile aynıdır.
YATSI NAMAZININ SON SÜNNETİ
Yatsı namazının 4 rekatlık farzının ardından yatsı namazının son sünneti kılınır. Yatsı namazının son sünneti 2 rekattır. "Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının son sünnetini kılmaya" denilerek niyet edilir. Yatsı namazının son sünnetinin kılınışı, sabah namazının sünnetinin kılınışı gibidir.
VİTİR NAMAZI KAÇ REKAT?
Vitir namazı, vacip bir namazdır ve 3 rekattır. Vitir namazı, yatsı namazı kılındıktan sonra sabah namazı vakti girinceye kadar herhangi bir vakitte kılınabilir. Vitir namazının gecenin sonunda, yani imsak vaktinden bir müddet önce kılınması daha faziletlidir. Ancak uyanamayacağından endişe eden kimsenin vitir namazını uyumadan önce kılması uygun olur. Vaktinde kılınamayan vitir namazının sonradan kaza edilmesi vaciptir.
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VİTİR NAMAZI KILINIŞI
"Niyet ettim Allah rızası için vitir namazını kılmaya" denilerek niyet edilir. 3. rekatta Fatiha suresinin ardından bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur. "Allahu Ekber" denilerek ara tekbir getirilir. Kunut duaları okunur. Rüku ve secde yapılır ve oturuşa geçilerek sırasıyla Ettehiyyahatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur, selam verilerek namaz tamamlanır.