Kapalıçarşı’yı sarsan cinayet çözüldü! Detaylar kan dondurdu: İş insanının katili en yakını çıktı

İstanbul Kapalıçarşı'da saat ve aksesuar ticareti yaptığı belirtilen A.A., korkunç bir cinayete kurban gitti. A., oturduğu sitedeki otoparka aracını park ettikten sonra evine doğru yürümeye başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da saat ve aksesuar ticareti yaptığı belirtilen A.A., korkunç bir cinayete kurban gitti. A., oturduğu sitedeki otoparka aracını park ettikten sonra evine doğru yürümeye başladı.
O esnada arkasından yanaşan maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde yere yığılan A., hastanede kurtarılamadı. Cinayeti aydınlatmak üzere kamera görüntülerini toplayan polis ekipleri, iş adamının ilişkilerini mercek altına aldı.
GÖZÜ YAŞLI EMOJİLER!
Cinayet Masası dedektiflerinin ölen adamın karısı ve sağ kolu dâhil gözaltına aldığı 7 şüpheli tutuklandı. H.A. ve kocasının sağ kolu T.G. tarafından 100 bin liraya tutulan tetikçinin cinayeti işlediği belirlendi.
Tetikçi M.B.'ye binanın şifreli kapısını da H.A.'nın verdiği tespit edildi. Kadının, eşinin kendisine kötü davrandığı gerekçesiyle cinayete imza attığı belirtildi. TikTok'ta sıkça paylaşımlarda bulunan H.A., kocasının ölümünün ardından, "Canım eşim, mekanın cennet olsun" diye yazıp gözü yaşlı emojiler kullandı.