Kapalıçarşı’yı sarsan cinayet çözüldü! Detaylar kan dondurdu: İş insanının katili en yakını çıktı

İstanbul Kapalıçarşı'da saat ve aksesuar ticareti yaptığı belirtilen A.A., korkunç bir cinayete kurban gitti. A., oturduğu sitedeki otoparka aracını park ettikten sonra evine doğru yürümeye başladı.

O esnada arkasından yanaşan maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde yere yığılan A., hastanede kurtarılamadı. Cinayeti aydınlatmak üzere kamera görüntülerini toplayan polis ekipleri, iş adamının ilişkilerini mercek altına aldı.