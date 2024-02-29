SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bursa'da şaşırtan görüntü! Marmara kıyılarında planktonların çoğalmasıyla deniz suyu yer yer renk değiştirdi: Mavi renkli parlamalar ortaya çıktı

Son dakika haberi! Marmara Denizi'nin Bursa kıyılarında, sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) çoğalması sonucu mavi renkli parlamalar ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 07:46 Güncelleme 29 Şubat 2024, 07:57
Bursa’da şaşırtan görüntü! Marmara kıyılarında planktonların çoğalmasıyla deniz suyu yer yer renk değiştirdi: Mavi renkli parlamalar ortaya çıktı

Marmara Denizi'nin Bursa kıyılarında, sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) çoğalması sonucu mavi renkli parlamalar ortaya çıktı.

Kentin özellikle Mudanya kıyılarında, bahar mevsiminde planktonların yoğunlaşması sonucu gece karanlığında suda yer yer oluşan ışıklı görüntü vatandaşların dikkatini çekti.

Deniz tabanında özellikle kahverengi birikmelerin bulunduğu alanlarda, suya temas edilmesiyle parlak mavi ışığın çıktığı görüldü.

CANLI İZLEMEK İSTEYENLER GECE SAATLERİNDE KIYILARA GELDİ

Nadir rastlanan deniz biyolojisiyle ilgili olayı canlı izlemek isteyenler gece saatlerinde kıyılara geldi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Amerika’daki FETÖ’cülerin lüks yaşamı görüntülendi! Hepsi villada oturuyor
Esnafa erken emeklilik: Düzenleme kimleri kapsayacak? Aylıklar ne zaman bağlanacak? Çalışma ne aşamada?
Canlı yayını terk etti | Terör partisi DEM ile ortaklıktan rahatsız olmayan CHP’li Ali Haydar Fırat KJ’den rahatsız oldu
Yaşlıya çift maaş: Ayda 11.112 TL! Kimler, nasıl yararlanabilir? Şartlar neler?
Karanlık bilinçaltının dışa vurumu! CHP’li Ekrem İmamoğlu: İhmal ve ihanetle kirlenmiş İstanbul sevgimizi kopyalayamazsınız
Önce ’APO’ya özgürlük böğürtüsü sonra ’Kürdistan’ çıkışı! DEM’li Tülay Hatimoğulları’ndan Batman mitinginde skandal sözler
Fondaş Halk TV’de CHP’ye İzmir isyanı! Yandaş Emin Çapa: İzmirliler muhalefetten bezmiş durumda
Başkan Erdoğan’dan Kütahya’da önemli açıklamalar: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz | FLAŞ UYARI
Beşiktaş ZTK’da Konyaspor’u saf dışı bıraktı!
Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında yine manşetleri süsledi I Övgüler yağdırdılar! Türkiye’nin umudu: Gökyüzündeki yeni savaşçı
CHP’de olağanüstü kurultay sancısı | Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan için bileniyor, dönüş sinyalini verdi! Özgür Özel’e ’Savaş’ göndermesi
Trabzonspor ZTK’da Başakşehir’i eledi! Fırtına yarı finalde
İkinci baharını yaşayacak Fadime Teyze stüdyoda çıldırdı! Esra Erol’da 65’lik kaçak damada büyük isyan: Beni peçete gibi kullanıp attın
Kandil, İmamoğlu ile ittifak kurdu! Ver desteği al CHP’den meclis üyeliğini... ’DEM’li uzlaşı sonrası Meral Danış Beştaş’a el çektirilir mi?
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Türkiye’nin Kırmızı Kitapı güncelleniyor: Vesayete milli irade yumruğu
SON DAKİKA