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Ray hattında can pazarı! Tramvayın altında hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... İstanbul'da yine tramvay kazası yaşandı. Raylardan geçmeye çalışan bir kişi tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle seferlerde aksama yaşandı.

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 15:27 Güncelleme 28 Şubat 2024, 16:39
Ray hattında can pazarı! Tramvayın altında hayatını kaybetti

İstanbul Topkapı'da raylardan geçmeye çalışan bir kişi tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti.

Tramvay altında can pazarı!

Bağcılar'dan Kabataş istikametine seyir halindeki tramvay, Topkapı mevkisinde bir kişiye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, tramvayın çarptığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

SEFERLER AKSADI
Kaza nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapıldı.

Sefer yapılamayan duraklar arasında bazı yolcular yürümek zorunda kaldıSefer yapılamayan duraklar arasında bazı yolcular yürümek zorunda kaldı

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