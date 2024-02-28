İSKİ Beyoğlu’nda isale borusu patlattı: Tazyikli su binaların boyunu aştı

Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden İSKİ yine başarısız bir operasyona imza attı.
BORU PATLADI
Beyoğlu'nda İSKİ ekiplerinin yolda çalışma yaptığı sırada kazı yapılan yerdeki isale borusu patladı.
Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, Cinderesi Sokak üzerinde çalışma yapmaya başladı. Bir süre sonra çalışma sırasında isale borusu delindi.
TAZYİKLİ SU BİNA BOYLARINI AŞTI
Borudan yükselen tazyikli su yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaştı.