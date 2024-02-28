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İSKİ Beyoğlu'nda isale borusu patlattı: Tazyikli su binaların boyunu aştı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin iştiraklerinden İSKİ yine boru patlattı. Beyoğlu'nda İSKİ ekiplerinin yolda çalışma yaptığı sırada patlayan isale borusundan çıkan tazyikli su binaların boyunu aştı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 16:50 Güncelleme 28 Şubat 2024, 17:02
İSKİ Beyoğlu’nda isale borusu patlattı: Tazyikli su binaların boyunu aştı

Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden İSKİ yine başarısız bir operasyona imza attı.

BORU PATLADI
Beyoğlu'nda İSKİ ekiplerinin yolda çalışma yaptığı sırada kazı yapılan yerdeki isale borusu patladı.

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, Cinderesi Sokak üzerinde çalışma yapmaya başladı. Bir süre sonra çalışma sırasında isale borusu delindi.

TAZYİKLİ SU BİNA BOYLARINI AŞTI
Borudan yükselen tazyikli su yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaştı.

Binaların boyunu aşan suya, İSKİ ekipleri kepçeyle müdahale etti.

Delinen yer kepçenin ağzıyla tutulurken ardından da su akışı kesildi. Çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Yaşananlar kameralara da yansıdı.

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