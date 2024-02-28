Japonların şifa deposu çayı ortaya çıktı! Kansere dört koldan meydan okuyor

Kalp ve Damar Sağlığını Korur: Kalp krizi riskini düşürür, kanserli hücrelerin yayılmasını engeller ve Alzheimer hastalığının oluşmasını önler.
Detoks Etkisi: Antioksidan özelliği ile vücuttaki toksinleri atar ve yağ yakımını hızlandırır.
Sarımsak Çayı Nasıl Hazırlanır?
3 diş sarımsak, 3 parça zencefil ve 1 tatlı kaşığı limon suyu yeterlidir.
Zencefilleri toz haline getirin ve 1,5 su bardağı su ile 2-3 dakika kaynatın.
3 diş sarımsağı ezin ve kaynayan suya ekleyin.
Ocağı kapatın ve kabın üstünü bir bezle örtün. 10 dakika dinlendirin ve süzün.
Bardağınıza limon suyu sıkın ve sarımsak çayınız hazır. Aroması çok keskin gelirse balla tatlandırabilirsiniz.
Sarımsak Çayı Ne Kadar Tüketilmeli?
Günde 3 bardağın üzerinde tüketilmesi bazı rahatsızlıkları tetikleyebileceğinden dolayı sınırlı tüketilmesi tavsiye edilir. Zayıflamak isteyenlerin ise bal eklemeden tüketmeleri önerilir.
Sarımsak çayı, Japonların vurguladığı gibi mucizevi özelliklere sahip olabilir, ancak herhangi bir sağlık programına başlamadan önce bir uzmana danışmak önemlidir.