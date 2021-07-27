İSKİ'den Düzce'de isyan ettiren çalışma! Verdiği sözü tutmayan İSKİ muhtarları tehdit etti





"ASFALT BİLE YAPMAYIZ" İDDİASI

İSKİ yetkililerinin kendisini mesaj yoluyla tehdit ettiğini iddia eden Bayraktar, "İSKİ yetkilisi 'muhtarım, sen burayı yaptırmazsan bizde Kaynaşlı'dan başlarız. Senin oraya asfalt bile yapmayız' diyerek beni tehdit etti. Whatsapptan yazdıktan sonra kendi yazdıklarını, bana ettikleri tehditlerini de sildi. Biz mağduruz. Sesimizi Cumhurbaşkanına kadar duyurmak istiyoruz. Vatandaşlar evlerine gideremiyor. Kapı pencere açamıyor, her yer toz. Bu proje atık su projesi. Kaynaşlı'dan başlayıp Cumayeri'nde arıtma tesisine bağlanacak bir proje. Kazılan yerlerin asfaltı berbat bir durumda. Bayrama kadar asfaltın bitirileceğini söylediler, söz verdiler ama telefonlarını açmıyorlar. Bana 'daha ılımlı yaklaşın' diye mesaj atıyorlar. 'Senin için iyi olmaz biz buradan çıkarsak Kaynaşlı tarafından başlarız, mahallene de hiçbir şekilde iyileştirme yapmayız' gibi mesajlar attı. Bende habercilere bunları göstereceğim deyince attığı mesajları sildi. Mahalle sakinleri tarafından sorumlu olarak gösterildiğim için taciz edilir duruma geldim. Bu nedenle bende çalışmaları durdurmak zorunda kaldık" dedi.