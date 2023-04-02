İSKİ'nin bitmek bilmeyen altyapı çalışması İstanbulluyu bezdirdi: "Ortalığı batırdılar"

"ÇALIŞMALARDAN MEMNUN DEĞİLİZ"

Mahalle esnaflarından Mustafa Özen ise daha önce böyle bir şey yaşamadıklarını dile getirerek, "Ben burada iş yapıyorum. İki aydır burada oluşan trafik yüzünden birçok insan kavga ediyor. 10 günlük işi aşağı yukarı 2 ayda bitiremediler. Bize bir bilgi verilmiyor. Geliyor iki, üç saat çalışıp gidiyorlar. Fazla çalışmıyorlar. Ortalığı batırdılar yani. Daha önce böyle bir şey yaşamadık. Bu çalışmalardan memnun değiliz" şeklinde konuştu.

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