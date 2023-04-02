İSKİ'nin bitmek bilmeyen altyapı çalışması İstanbulluyu bezdirdi: "Ortalığı batırdılar"

Esenler Aziziye Caddesi'nde İSKİ tarafından yürütülen ve yaklaşık 2 aydır bitirilemeyen altyapı çalışmaları bölge halkını isyan ettirdi. Kendilerine çalışma ile alakalı herhangi bir bilgi verilmediğini söyleyen mahalle sakinleri ve esnaflar, akşam saatlerinde bölgede yoğun bir trafiğin oluştuğunu belirtti.
"BİR YANGIN OLSA BURADAN MÜDAHALE ŞANSI OLMAZ"
Mahalle sakinlerinden Mustafa Topal, "Bu yola bir bakarsanız çok büyük bir mesafe değil. Buranın iki aydan fazladır böyle sürmesini artık vatandaşın yorumuna bırakmak gerekiyor. Burayı İBB yapıyor iki aydır.
Herhangi bir bilgiyi benim duymadığım gibi buradaki esnaf arkadaşlarda duymamıştır. Akşamları burada trafik felç oluyor. Allah muhafaza bir ambulans olsa, bir yangın olsa buradan müdahale şansı olmaz. Bu yolun bir an önce yapılıp vatandaşa hizmete sunulması gerekiyor" dedi.