Altından 100 kat daha kıymetli 1 katresine bile denk gelen talihi 12’den vurdu

Korozyona ve oksidasyona karşı gösterdiği direnç, rodyumu endüstriyel uygulamalar için ideal bir seçenek haline getirir. 1.964 santigrat derece olan erime noktası, rodyumu platin grubu metaller arasında öne çıkarıyor.
DAYANIKLILIĞI VE GENİŞ KULLANIM ALANI
Rodyumun dayanıklılığı, onu birçok alanda tercih edilen bir madde yapmaktadır. Araba üretiminden uçak parçalarına, elektrik kontaklarından yüksek sıcaklıkta kullanılan termokupl ve direnç tellerine kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Bu geniş kullanım alanı, rodyumun değerini ve önemini daha da arttırmaktadır.
RODYUMUN BULUNDUĞU NADİR NOKTALAR
Dünya genelinde nadir bulunan rodyum, yeryüzünün kabuğunda sadece milyonda 0,000037 oranında mevcuttur. Bu değerli madenin ana kaynakları genellikle Güney Afrika ve Rusya'da bulunur ve çoğunlukla bakır ve nikel cevherlerinin rafine edilmesi sırasında yan ürün olarak elde edilir.
RODYUMUN KEŞFİ VE TARİHİ
İngiliz kimyager William Hyde Wollaston tarafından 1803 yılında keşfedilen rodyum, Güney Amerika'daki platin cevherlerinden izole edilmiştir. Wollaston'un bu keşfi, diğer platin grubu metalleri keşfetmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşmiştir.
Rodyum değeri ve benzersiz özellikleriyle modern dünyanın gizli bir hazinesi olarak parlıyor. Endüstriyel kullanımı ve geniş uygulama alanları, rodyumu geleceğin öncü madeni yapmaya aday gösteriyor.