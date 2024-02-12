Altından 100 kat daha kıymetli 1 katresine bile denk gelen talihi 12’den vurdu

Altından daha değerli olan bu metal endüstriyel üretimde önemli bir rol oynuyor. Özellikle yüksek iletkenliği, dayanıklılığı ve hafifliği sayesinde birçok sektörde tercih ediliyor. Elektronik, uzay teknolojisi ve enerji sektörleri, bu gizemli madeni kullanarak inovasyonlarını sürdürüyor. Altın ve diğer değerli metallerdeki dalgalanmalara alternatif bir yatırım aracı olarak gösterilen bu maden finans dünyasında da dikkat çekiyor.

ALTINDAN 100 KAT DAHA KIYMETLİ Rodyum, endüstriyel dünyada nadir bulunan ve büyük bir değere sahip olan bir madde olarak öne çıkıyor. Özellikle otomotiv sektörü başta olmak üzere enerji, ulaşım ve elektronik sektörlerinde kritik bir rol oynuyor.