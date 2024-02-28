28 Şubat’ta ne oldu, süreç nasıl başladı? 28 Şubat darbesi hangi yıl oldu? Postmodern darbe nedir, nasıl oldu?

28 Şubat, Türkiye'nin tarihinde kara bir leke olarak kabul edilir. Kadınların başörtüsü nedeniyle okullara alınmadığı, dini vecibelerini yerine getirmek isteyen insanların kamusal alandan dışlandığı, toplumsal düzenin korku ve tehlike mantığıyla belirlendiği bir süreç yaşandı. O dönemde alınan kararlar, ülkenin demokratik ilkelerine ve insan haklarına yönelik bir tehdit oluşturmuştu. İşte 28 Şubat darbesine dair merak edilenler...

28 Şubat'ta ne oldu, süreç nasıl başladı?

Türk siyasi tarihine "Postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının üzerinden 27 yıl geçti.

Türkiye daha önce birçok kez karşılaştığı askerin siyasete müdahale etme ve ülkeyi dizayn etme alışkanlığını 28 Şubat'ta bu kez farklı şekilde yaşamıştı.