Ölümü Türkiye’nin gündemine oturmuştu! Aleyna Çakır’ın ailesi 8 metre derinlikteki su kuyusuna düştü

Ölümüyle Türkiye'nin gündemi olan Aleyna Çakır (21) olarak bilinen Sema Esen'in Kırşehir'de yaşayan annesi Hatun Esen, müstakil evlerinin ön tarafında bulunan yaklaşık 8 metre derinlikteki su kuyusuna düştü.
Ölümüyle Türkiye'nin gündemi olan Aleyna Çakır (21) olarak bilinen Sema Esen'in Kırşehir'de yaşayan annesi Hatun Esen, müstakil evlerinin ön tarafında bulunan yaklaşık 8 metre derinlikteki su kuyusuna düştü.
Durumu fark eden eşi Mehmet Esen ise eşini kurtarmak isterken aynı şekilde kuyuya düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler, kurtarma operasyonu yaptı. Su kuyusuna düşen çifti kurtarmayı başardı. Yaralı Esen çifti, sağlık ekiplerince Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
Aleyna Çakır'ın, sevgilisi Ü.U. tarafından dayak atılıp bayıldığı videonun ortaya çıkmasıyla ölüm olayı sosyal medyada gündem olmuştu.