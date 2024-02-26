Ölümü Türkiye’nin gündemine oturmuştu! Aleyna Çakır’ın ailesi 8 metre derinlikteki su kuyusuna düştü

Ölümüyle Türkiye'nin gündemi olan Aleyna Çakır (21) olarak bilinen Sema Esen 'in Kırşehir'de yaşayan annesi Hatun Esen, müstakil evlerinin ön tarafında bulunan yaklaşık 8 metre derinlikteki su kuyusuna düştü.

Durumu fark eden eşi Mehmet Esen ise eşini kurtarmak isterken aynı şekilde kuyuya düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.