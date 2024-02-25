Esenyurt’ta akılalmaz olay! Alışveriş yapmak için bakkala giden çocuğa yumruklu saldırı: O anlar kamerada

"ÇOCUĞUM ZATEN KOLUNDAN SAKAT"

Talihsiz çocuğun babası yaşananları anlatarak, "Çocuk bakkala gitmiş bir suçu yok. 12 yaşındaki bir çocuk dövülür mü? Çocuk soda almaya gidiyor. Bakkalda çocuğu yerden yere vuruyor. Neden benim çocuğumu dövsünler yüzünden morluklar var çocuğum zaten kolundan sakat. Çocuk bakkala gidecek tanımadık bir adam tarafından dövülüyor. Siz olsanız ne yaparsınız aynı tepkiyi gösterirsiniz" dedi.



MAĞDUR ÇOCUK KONUŞTU: "ŞİKAYETÇİYİM"

Başına gelen olayı anlatan mağdur çocuk ise " 'Parkta sen mi benim kafama vurdun' diyerek hemen saldırdı. Şikayetçiyim" diye konuştu.