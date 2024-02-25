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Esenyurt'ta akılalmaz olay! Alışveriş yapmak için bakkala giden çocuğa yumruklu saldırı: O anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta akılalmaz bir olay yaşandı. 12 yaşındaki çocuk alışveriş yapmak için girdiği bakkalda bir başka müşteri tarafından yumruklu saldırıya uğradı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken; polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Başına gelen olayı anlatan mağdur çocuk ise “ ‘Parkta sen mi benim kafama vurdun’ diyerek hemen saldırdı. Şikayetçiyim” diye konuştu.

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 12:26 Güncelleme 25 Şubat 2024, 12:49
Esenyurt’ta akılalmaz olay! Alışveriş yapmak için bakkala giden çocuğa yumruklu saldırı: O anlar kamerada

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 12 yaşındaki çocuk alışveriş yapmak için girdiği bakkalda saldırıya uğradı. Saldırgan, çocuğu yumruk atarak darbetti. Saldırgan, iş yeri sahibinin araya girmesiyle olay yerinden kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, dün saat 13.05 sıralarında Osmangazi Mahallesi'ndeki bir bakkalda meydana geldi.




İddiaya göre, bakkala soda almak için giden 12 yaşındaki çocuk, henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek müşteri tarafından darbedildi. Saldırgan, yumruk darbeleriyle yere düşen çocuğa vurmayı sürdürdü.

İş yeri sahibinin araya girmesiyle saldırgan olay yerinden kaçtı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, çocuğun saldırıya uğradığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÇOCUĞUM ZATEN KOLUNDAN SAKAT"
Talihsiz çocuğun babası yaşananları anlatarak, "Çocuk bakkala gitmiş bir suçu yok. 12 yaşındaki bir çocuk dövülür mü? Çocuk soda almaya gidiyor. Bakkalda çocuğu yerden yere vuruyor. Neden benim çocuğumu dövsünler yüzünden morluklar var çocuğum zaten kolundan sakat. Çocuk bakkala gidecek tanımadık bir adam tarafından dövülüyor. Siz olsanız ne yaparsınız aynı tepkiyi gösterirsiniz" dedi.

MAĞDUR ÇOCUK KONUŞTU: "ŞİKAYETÇİYİM"
Başına gelen olayı anlatan mağdur çocuk ise " 'Parkta sen mi benim kafama vurdun' diyerek hemen saldırdı. Şikayetçiyim" diye konuştu.

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