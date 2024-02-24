Yaban mersini, hem lezzeti hem de sağlığa olan katkılarıyla, beslenme rutinimizde önemli bir yer tutar. Bu mucizevi meyvenin faydalarından maksimum düzeyde yararlanmak için, taze, kuru veya dondurulmuş formda düzenli olarak tüketmek önemlidir. Sağlık ve lezzeti bir arada sunan yaban mersini, her yaştan insan için ideal bir besin kaynağıdır.