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2024 ikinci cemre suya ne zaman düşecek? Cemre ne zaman düşecek? 1. 2. ve 3. cemrelerin düşmesiyle...

Halk inanışına göre, cemrelerin sırasıyla havaya, suya ve toprağa olmak üzere birer hafta arayla düştüğüne inanılıyor. Bu yılın cemre takvimine göre, şu ana kadar havaya düşen ilk cemrenin ardından, ikinci cemre suya düşecek.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 10:36 Güncelleme 26 Şubat 2024, 10:36
2024 ikinci cemre suya ne zaman düşecek? Cemre ne zaman düşecek? 1. 2. ve 3. cemrelerin düşmesiyle...

Şubat ayının son haftasıyla birlikte, Türkiye'de ve birçok kültürde kıştan bahara geçişin sembolü olan cemrelerin düşme tarihleri ve sırası büyük bir merak konusu haline geldi. İlk cemre, güzel havaların habercisi olarak kabul edilen bir dönemde havaya düşerken, şimdi gözler ikinci cemrenin suya düşme zamanına çevrildi. Peki, 2. cemre ne zamann düşecek? İşte detaylar...

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemreler düşmeye başlıyor.

EMRELER HAVAYA, SUYA VE TOPRAĞA NE ZAMAN, KAÇ GÜN ARAYLA DÜŞÜYOR?

Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.

CEMRE HAVAYA DÜŞTÜ

Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemrenin ilki havaya düştü. Cemrelerin ikincisinin 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsünün de 5-6 Mart'ta toprağa düşeceğine inanılıyor.

CEMRE NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre cemre, 'Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi' demektir. Cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

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