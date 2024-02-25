2024 ikinci cemre suya ne zaman düşecek? Cemre ne zaman düşecek? 1. 2. ve 3. cemrelerin düşmesiyle...

CEMRE NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre cemre, 'Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi' demektir. Cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.