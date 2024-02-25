40 yaşının ardından kapıyı çalıyor: Uzmanı kolon kanserinin nedenleri ve tedavisi hakkında bilgi verdi!

Karın ağrısı, şişkinlik, dışkıda kanama... Tüm bunlar, kolon kanserinin belirtileri arasında yer alıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kemal Dursun, hastalığın nedenleri ve tedavisi hakkında bilgilendiriyor.





LİFLİ BESLENMELİ

Her kanser türünde olduğu gibi kolon kanserinde de erken teşhis önem taşıyor. Op. Dr. Dursun, kolon kanserinin erken teşhisle yüksek oranda tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu söylüyor. Erkeklerde, kadınlara oranda daha sık görülen bu hastalıkta beslenmenin de etkili olduğunu belirtiyor. "Obezite, hareketsizlik, kırmızı ve işlenmiş etlerden ve karbonhidrattan zengin beslenmek, sigara, kolon kanseri riskini artırır. Lifli gıdalarla beslenmek ise koruyucu etki yapar" diyor.