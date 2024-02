İşadamı, 3 dairesinin bulunduğu lüks sitede dehşet saçtı! İlk eşinden olan 2 kızını ve birlikte yaşadığı kadını öldürüp kayıplara karıştı

ANNE 'KAN'NINDA MUCİZE

İzmir'de Zehra Turan, kan uyuşmazlığı nedeniyle 2 bebeğini kaybettikten sonra Asya'yı dünyaya getirdi. 6 yaşındaki Asya'dan sonra hamile kalan ancak yine kan uyuşmazlığı nedeniyle bebeğini kaybeden Turan, 5'inci kez hamile kaldı.

Bu süreçte yine kan uyuşmazlığı sorunu olduğunu öğrenen Turan'ın karnındaki bebeğe, gebeliğinin 28'inci haftasında İzmir Şehir Hastanesi'nde kan nakledildi. Ultrason eşliğinde anne karnından bebeğin göbek kordonuna iğne ile girilerek kan transfüzyonu yapıldı. Turan'ın doktoru, "Anneden geçen antikorlar, bebekte şiddetli kansızlık yaratabiliyordu. Bu da fetüsün kalp yetmezliğine neden olup, hayatını kaybetmesine neden olabilirdi. Daha önce şiddetli kan uyuşmazlığı yüzünden bebek kaybı yaşamıştı. Şiddetli anemisinin tedavisi için bebeğe kan transfüzyonu işlemini gerçekleştirdik. İşlem sonrası ikinci günündeyiz. Bebeğin kalp atışları iyi" dedi.

HA'KİMLİK' OLAY

Batman'da 70 yaşındaki Sinem Yakut doğduğunda nüfusa kaydettirilmedi. İmam nikahı ile evlendi. 4 çocuğu dünyaya geldi. Mide kanseri olduğunu öğrendi. Tedavi için kimlik gerekti. Ancak yaşadığına dair yeterli delil olmadığı gerekçesiyle kimlik verilmedi. Yakut, "Devlet büyüklerimizin yardımını bekliyorum" dedi.

ZİRVEYE GELİN

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) geçen yıl yapılan yabancı evliliklerle ilgili verileri açıkladı. Buna göre Türkiye'deki evlenmelerde yabancı damatların sayısı 6 bin 345, yabancı gelinlerin sayısı 31 bin 29 oldu. Yabancı gelinlerde ilk sırayı ise Özbek'ler aldı. Özbekler'i Suriyeli, Azerbaycan, Rusya ve Almanya uyruklu gelinler izledi.



A'VUKUAT'A BAK

Antalya'da A.A. uyuşturucudan tutuklandı. Koğuş arkadaşı, avukat M.A.B. ile görüşmesini önerdi. Baba H.A. da B. ile buluştu. Oğlunu savunması için hesabına 940 bin lira gönderdi. Dolandırıldığını anlayan H.A. avukatla görüşmelerine ilişkin ses kayıtlarıyla birlikte şikayetçi oldu. Avukatın "İlk duruşmada içiciliğe çeviririm olayı. Satıcılıktan beraat ettiririm" dediği ortaya çıktı.

MİRA'YA NE OLDU?

Ankara Keçiören'de bir ilkokulda eğitim gören Mira Ş. (10), iddiaya göre kafasını sıraya çarptıktan sonra fenalaştı. Beyin kanaması geçiren 3. sınıf öğrencisi, ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Kafatasında 8 tane kırık tespit edilen Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Evladının okulda baygın halde saatlerce bekletildiğini ileri süren baba Çağrı Ş., öğretmen B.Ö.'nün kızını darp etmiş olabileceğini iddia etti.

ACILARIN KADINI: YAZGÜL

Diyarbakır'da Mahmut Ç. (32), eve uyuşturucu getirdi. Eşi Yazgül Ç. (27) ise ihbar edeceğini söyledi. Sinirlenen koca, kardeşi Ahmet Ç. (36) ile birlikte Yazgül Ç.'nin bacağına ütü bastı ve kolonya döküp yakmaya çalıştı. Mahmut Ç, ağır müebbet hapis cezası aldı. Ahmet Ç. ise delil yetersizliğinden beraat etti. Yazgül Ç., "O adam nasıl serbest kalır bilmiyorum. 12 ameliyat oldum. 8 ameliyatım daha var. Sürekli ölüm tehditi alıyorum" dedi.



KATİLİ 'SAĞ'INDAYMIŞ!

İstanbul Kapalıçarşı'da saat ve aksesuar ticareti yapan iş adamı Abdülkadir Altuğrul'un Başakşehir'de lüks evinin otoparkında ensesinden tek kurşunla öldürülme olayında sır perdesi aralandı. İstanbul Cinayet Masası ekipleri, iş adamının eşi ve sağ kolu olarak bilinen bir kişinin de aralarında olduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. İddiaya göre sağ kolu, tetikçi tutup iş adamını infaz ettirdi. Olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

SİGORTA TEZGAHI

Dolandırıcı, Ordu'da yaşayan Beytullah Ö.'yü aradı. Bankadan aradığını ve sağlık sigortası biten Ö'nün poliçeyi yenilemezse sürekli para kesileceğini anlattı. Beytullah Ö, sözde bankacılara 95 bin lirasını kaptırdı. Soluğu savcılıkta aldı. Dolandırıldığını anlayan Beytullah Ö. büyük şok yaşadı. Yakalanan şüpheli Aykut Ç. hakkında 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

EN KUTSAL GÖREV

Adıyaman'da Menderes İlkokul Müdürü İsmet Kaya, 6 Şubat 2023'te yaşanan 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık merkezli ilk depremde evinin çökmesi sonucu yıkıntıların altında kaldı. Enkazdan 48 saat sonra çıkarıldı. Kaya'nın iki bacağı da diz kapağının üstünden ampute edildi. Çeşitli hastanelerde 8 ay tedavi gören müdür, protezlerle yürümeye başladı. Dün okulda görevine başlayan Kaya, öğrenciler ve öğretmenler tarafından çiçeklerle karşılandı.



DR. MUCİZE!

Gürcistan'da 4 yıl önce trafik kazası geçiren Tariel Gogotishvili (14), soluk borusunda kısmi doku kaybı ve darlık gelişti. Aile çocuklarının boğazındaki deliğin kapatılması için Gürcistan'da hastane hastane gezdi. Ancak doktorlar, "Yapamayız" dedi. Türkiye'ye gelen aile, Kocaeli'nde Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi doktoruna başvurdu. Ameliyatla hastanın soluk borusu birleştirilerek deliği tamamen kapatıldı. Ziya RAMOĞLU



AH ÖZGECAN

Ayşe Özgecan Usta, sevgilisi Bartu Can Akkışla'nın terasından düşüp hayatını kaybetti. Bilirkişi, 3 yıl sonra rapor verdi: Akkışla'nın korkuluklardan sarkan sevgilisini, yukarı çekmesi mümkün değildi!



NASA YANİ!

NASA, Güneş üzerinde patlama meydana geldiğini duyurdu. Bu nedenle Dünya'da iletişim kesintileri yaşanabileceği uyarısında bulundu.



JOHNNY'IM BENİM

Vanity Fair dergisi, Suudi Prens Selman'ın, Johnny Depp ile kanka olduğunu yazdı. Hatta her kararı ona danıştığını, güzellik yarışmasına katılma fikrinin bile ünlü aktörden geldiğini vurguladı.



SİYASET Mİ!

'The Good Mother' adlı yapımda yer alan, son dönemde geç yaşında sahip olduğu ikiz bebekleriyle konuşulan başarılı oyuncu Hilary Swank, şöhrete kavuşmadan önce yaşadıklarını anlattı. Annesi Judy ile Hollywood'un sessiz sakin sokaklarında, arabalarının içinde uyuduklarını anlatan Oscar ödüllü oyuncu, "Siyasete girmemi istiyorlar. Asla" dedi.



SKANDAL 'DEM'LENİYOR

31 Mart yerel seçimleri için girdiği kirli pazarlıkta CHP'nin "kent uzlaşısı" maskesiyle Mersin Akdeniz'i verdiği DEM'in seçim bürosu açılışında skandallar yaşandı. CHP'nin desteklediği DEM Parti Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkan Adayı Hoşyar Sarıyıldız terör örgütü PKK için "Halkın mücadelesi" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, "kent uzlaşısı"na tam destek vereceklerini söyledi.



DERİN İNGİLİZ

İngiltere eski Başbakanı Liz Truss, ABD'de bir konferansta yaptığı konuşmada tarihi bir açıklama yaptı: Maalesef İngiltere'yi Derin Devlet yönetir. Başbakan olduğum dönemde Derin Devlet'e karşı savaş açtım. Ancak bu savaş beni vurdu. Başbakanlığım sadece 50 gün sürdü. Son 30 yılda Britanya'da olan şey, ülkede Derin Devlet'in her şeye karar verdiğidir.



NOKTA OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) bir yeni operasyon daha geldi. MİT'in saha ajanları, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlusunu teknik ve fiziki takibine aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ile ortak yürütülen operasyonla, sınır ötesinde ortak bir operasyona imza atıldı. MİT'in hassas çalışmaları sonucu terörist Murat Kızıl'ın saklandığı yer tespit edildi. Adım adım izlenen Mazlum Mardin kod adlı terörist, Avrupa'ya kaçmaya çalışırken MİT'in ağına takıldı ve Türkiye'ye getirildi. Terörist, Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi.