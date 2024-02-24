PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İşadamı, 3 dairesinin bulunduğu lüks sitede dehşet saçtı! İlk eşinden olan 2 kızını ve birlikte yaşadığı kadını öldürüp kayıplara karıştı

İstanbul Ümraniye'de bir kişi, birlikte yaşadığı kadını ve iki kızını silahla vurarak öldürdü. Cinayetlerin bir sitedeki 2 ayrı dairede işlendiği ortaya çıktı. İşte sizler için derlediğimiz 24 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Şubat 2024 Güncelleme 24 Şubat 2024, 07:34
İşadamı, 3 dairesinin bulunduğu lüks sitede dehşet saçtı! İlk eşinden olan 2 kızını ve birlikte yaşadığı kadını öldürüp kayıplara karıştı

İstanbul Ümraniye'de bulanan lüks site dün sabah silah sesleriyle yankılandı. İddiaya göre, Suat Güney, sitede bulunan dairelerinde önce kızları Mine Güney (30) ve Zeliha Güney'i (31) daha sonra da dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü'yü (49) tabancayla vurdu. Olayın duyulmasıyla birlikte siteye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişinin öldüğü belirlendi.

Ümraniye'de dehşet: 3 ölü!

İKİ DAİREDE CİNAYET
Suat Güney'in önce tek yaşayan kızını öldürdüğü sonrasında diğer kızı ile birlikte yaşayan imam nikahlı eşi Yasemin Ünlü'yü vurduğu öğrenildi. Site sakini Yasemin Sevimli, "Bu sitede kapı gıcırtısı bile duyulmazdı. Böyle bir olayı, 14 yıldır burada yaşıyorum ilk defa gördüm. Çok dehşete kapıldık ve üzüldük. Adam kaçmış" dedi.

TİKTOK SAVUNMASI
Ordu Altınordu'da 4 çocuk annesi A.Ç. (48), 2 yıl önce eşi M.B.'den (49) boşandı. Ancak eski koca, kadının peşini bırakmadı. 7 ay önce A.'nın yaşadığı eve giden M., 'kıskançlık' nedeniyle tartıştı. Yanında getirdiği ahşap keser sapı ile Ç.'yi dövmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan komşuları, durumu polise bildirdi. Zile basan ekiplere kapıyı açmayan saldırgan, keser sapı ile eski eşine vurmaya devam ederek kadını hayattan kopardı. Gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

1067 KİLOMETRE VALİZİYLE TAŞIMIŞ
A.Ç.'nin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. İfade veren B., Manisa'dan yola çıkarken yanına aldığı valize ahşap keser sapını da koyduğunu anlattı. B., "Eşime, neden her akşam Tiktok'ta göğüs dekolteli elbise ile yayın yaptığını sordum. O da bana bağırarak kendisine karışamayacağımı söyledi. Sinirlendim. Tekme ve tokat atarak darp etmeye başladım. Ahşap keser sapıyla 10-15 dakika vurdum. Öldürme amacım yoktu" dedi. B. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

923 BİN LİRA DEVRETTİ
10 BİLEN çıkmayınca 923 bin lira devretti. 9 bilenler 8 bin 341'er, 8 bilenler 627'şer, 7 bilenler 125'er, 6 bilenler 21'er, hiçbir numarayı bilemeyenler 16'şar lira alacak.

ANNE 'KAN'NINDA MUCİZE
İzmir'de Zehra Turan, kan uyuşmazlığı nedeniyle 2 bebeğini kaybettikten sonra Asya'yı dünyaya getirdi. 6 yaşındaki Asya'dan sonra hamile kalan ancak yine kan uyuşmazlığı nedeniyle bebeğini kaybeden Turan, 5'inci kez hamile kaldı.

Bu süreçte yine kan uyuşmazlığı sorunu olduğunu öğrenen Turan'ın karnındaki bebeğe, gebeliğinin 28'inci haftasında İzmir Şehir Hastanesi'nde kan nakledildi. Ultrason eşliğinde anne karnından bebeğin göbek kordonuna iğne ile girilerek kan transfüzyonu yapıldı. Turan'ın doktoru, "Anneden geçen antikorlar, bebekte şiddetli kansızlık yaratabiliyordu. Bu da fetüsün kalp yetmezliğine neden olup, hayatını kaybetmesine neden olabilirdi. Daha önce şiddetli kan uyuşmazlığı yüzünden bebek kaybı yaşamıştı. Şiddetli anemisinin tedavisi için bebeğe kan transfüzyonu işlemini gerçekleştirdik. İşlem sonrası ikinci günündeyiz. Bebeğin kalp atışları iyi" dedi.

HA'KİMLİK' OLAY
Batman'da 70 yaşındaki Sinem Yakut doğduğunda nüfusa kaydettirilmedi. İmam nikahı ile evlendi. 4 çocuğu dünyaya geldi. Mide kanseri olduğunu öğrendi. Tedavi için kimlik gerekti. Ancak yaşadığına dair yeterli delil olmadığı gerekçesiyle kimlik verilmedi. Yakut, "Devlet büyüklerimizin yardımını bekliyorum" dedi.
HÜSEYİN KAÇAR

ZİRVEYE GELİN
Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) geçen yıl yapılan yabancı evliliklerle ilgili verileri açıkladı. Buna göre Türkiye'deki evlenmelerde yabancı damatların sayısı 6 bin 345, yabancı gelinlerin sayısı 31 bin 29 oldu. Yabancı gelinlerde ilk sırayı ise Özbek'ler aldı. Özbekler'i Suriyeli, Azerbaycan, Rusya ve Almanya uyruklu gelinler izledi.

A'VUKUAT'A BAK
Antalya'da A.A. uyuşturucudan tutuklandı. Koğuş arkadaşı, avukat M.A.B. ile görüşmesini önerdi. Baba H.A. da B. ile buluştu. Oğlunu savunması için hesabına 940 bin lira gönderdi. Dolandırıldığını anlayan H.A. avukatla görüşmelerine ilişkin ses kayıtlarıyla birlikte şikayetçi oldu. Avukatın "İlk duruşmada içiciliğe çeviririm olayı. Satıcılıktan beraat ettiririm" dediği ortaya çıktı.
HALİT TURAN

MİRA'YA NE OLDU?
Ankara Keçiören'de bir ilkokulda eğitim gören Mira Ş. (10), iddiaya göre kafasını sıraya çarptıktan sonra fenalaştı. Beyin kanaması geçiren 3. sınıf öğrencisi, ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Kafatasında 8 tane kırık tespit edilen Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Evladının okulda baygın halde saatlerce bekletildiğini ileri süren baba Çağrı Ş., öğretmen B.Ö.'nün kızını darp etmiş olabileceğini iddia etti.

ACILARIN KADINI: YAZGÜL
Diyarbakır'da Mahmut Ç. (32), eve uyuşturucu getirdi. Eşi Yazgül Ç. (27) ise ihbar edeceğini söyledi. Sinirlenen koca, kardeşi Ahmet Ç. (36) ile birlikte Yazgül Ç.'nin bacağına ütü bastı ve kolonya döküp yakmaya çalıştı. Mahmut Ç, ağır müebbet hapis cezası aldı. Ahmet Ç. ise delil yetersizliğinden beraat etti. Yazgül Ç., "O adam nasıl serbest kalır bilmiyorum. 12 ameliyat oldum. 8 ameliyatım daha var. Sürekli ölüm tehditi alıyorum" dedi.

KATİLİ 'SAĞ'INDAYMIŞ!
İstanbul Kapalıçarşı'da saat ve aksesuar ticareti yapan iş adamı Abdülkadir Altuğrul'un Başakşehir'de lüks evinin otoparkında ensesinden tek kurşunla öldürülme olayında sır perdesi aralandı. İstanbul Cinayet Masası ekipleri, iş adamının eşi ve sağ kolu olarak bilinen bir kişinin de aralarında olduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. İddiaya göre sağ kolu, tetikçi tutup iş adamını infaz ettirdi. Olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.
Yunus Emre KAVAK

SİGORTA TEZGAHI
Dolandırıcı, Ordu'da yaşayan Beytullah Ö.'yü aradı. Bankadan aradığını ve sağlık sigortası biten Ö'nün poliçeyi yenilemezse sürekli para kesileceğini anlattı. Beytullah Ö, sözde bankacılara 95 bin lirasını kaptırdı. Soluğu savcılıkta aldı. Dolandırıldığını anlayan Beytullah Ö. büyük şok yaşadı. Yakalanan şüpheli Aykut Ç. hakkında 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
Seda Nur GÜNAYDIN

EN KUTSAL GÖREV
Adıyaman'da Menderes İlkokul Müdürü İsmet Kaya, 6 Şubat 2023'te yaşanan 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık merkezli ilk depremde evinin çökmesi sonucu yıkıntıların altında kaldı. Enkazdan 48 saat sonra çıkarıldı. Kaya'nın iki bacağı da diz kapağının üstünden ampute edildi. Çeşitli hastanelerde 8 ay tedavi gören müdür, protezlerle yürümeye başladı. Dün okulda görevine başlayan Kaya, öğrenciler ve öğretmenler tarafından çiçeklerle karşılandı.

DR. MUCİZE!
Gürcistan'da 4 yıl önce trafik kazası geçiren Tariel Gogotishvili (14), soluk borusunda kısmi doku kaybı ve darlık gelişti. Aile çocuklarının boğazındaki deliğin kapatılması için Gürcistan'da hastane hastane gezdi. Ancak doktorlar, "Yapamayız" dedi. Türkiye'ye gelen aile, Kocaeli'nde Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi doktoruna başvurdu. Ameliyatla hastanın soluk borusu birleştirilerek deliği tamamen kapatıldı. Ziya RAMOĞLU

AH ÖZGECAN
Ayşe Özgecan Usta, sevgilisi Bartu Can Akkışla'nın terasından düşüp hayatını kaybetti. Bilirkişi, 3 yıl sonra rapor verdi: Akkışla'nın korkuluklardan sarkan sevgilisini, yukarı çekmesi mümkün değildi!

NASA YANİ!
NASA, Güneş üzerinde patlama meydana geldiğini duyurdu. Bu nedenle Dünya'da iletişim kesintileri yaşanabileceği uyarısında bulundu.

JOHNNY'IM BENİM
Vanity Fair dergisi, Suudi Prens Selman'ın, Johnny Depp ile kanka olduğunu yazdı. Hatta her kararı ona danıştığını, güzellik yarışmasına katılma fikrinin bile ünlü aktörden geldiğini vurguladı.

SİYASET Mİ!
'The Good Mother' adlı yapımda yer alan, son dönemde geç yaşında sahip olduğu ikiz bebekleriyle konuşulan başarılı oyuncu Hilary Swank, şöhrete kavuşmadan önce yaşadıklarını anlattı. Annesi Judy ile Hollywood'un sessiz sakin sokaklarında, arabalarının içinde uyuduklarını anlatan Oscar ödüllü oyuncu, "Siyasete girmemi istiyorlar. Asla" dedi.

SKANDAL 'DEM'LENİYOR
31 Mart yerel seçimleri için girdiği kirli pazarlıkta CHP'nin "kent uzlaşısı" maskesiyle Mersin Akdeniz'i verdiği DEM'in seçim bürosu açılışında skandallar yaşandı. CHP'nin desteklediği DEM Parti Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkan Adayı Hoşyar Sarıyıldız terör örgütü PKK için "Halkın mücadelesi" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, "kent uzlaşısı"na tam destek vereceklerini söyledi.

DERİN İNGİLİZ
İngiltere eski Başbakanı Liz Truss, ABD'de bir konferansta yaptığı konuşmada tarihi bir açıklama yaptı: Maalesef İngiltere'yi Derin Devlet yönetir. Başbakan olduğum dönemde Derin Devlet'e karşı savaş açtım. Ancak bu savaş beni vurdu. Başbakanlığım sadece 50 gün sürdü. Son 30 yılda Britanya'da olan şey, ülkede Derin Devlet'in her şeye karar verdiğidir.

NOKTA OPERASYON
Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) bir yeni operasyon daha geldi. MİT'in saha ajanları, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlusunu teknik ve fiziki takibine aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ile ortak yürütülen operasyonla, sınır ötesinde ortak bir operasyona imza atıldı. MİT'in hassas çalışmaları sonucu terörist Murat Kızıl'ın saklandığı yer tespit edildi. Adım adım izlenen Mazlum Mardin kod adlı terörist, Avrupa'ya kaçmaya çalışırken MİT'in ağına takıldı ve Türkiye'ye getirildi. Terörist, Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kentsel dönüşüme tarihi destek! İstanbul’da ’Yarısı Bizden’ paketi yürürlüğe girdi: Kredinin şartları neler?
Başkan Erdoğan’ın adaylığına itiraz etmişti! FETÖ ile ilişkileri deşifre oldu! Aile boyu Bylock kullandıkları ortaya çıktı
CHP’deki 1 Nisan savaşına adım adım! Takvim, Saraçhane - Genel Merkez hattında yaşananların nabzını tuttu | Özgür’ün asıl mesajı Ekrem’e
Fenerbahçe’de gençlik ateşi! ’Yeni Arda Güler’ yolda
İşleri güçleri fırıldak! CHP fondaşı Halk TV’den ’İYİ’ itiraf! Ekrem İmamoğlu’dan İYİ Parti seçmenine ’kazanan adam’ oyunu
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Balıkesir mitinginde önemli açıklamalar
Reklam peşinde koşan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beslediği troll ifşa etti: ’İsrafı bitirdik’ demek için 175 milyon lira israf etti
DEM Partili Altan Tan’dan İstanbul’da Kandil itirafı! CHP ile ittifak 10 yıldır devam ediyor: Hedef Başkan Erdoğan ve AK Parti
Kocam bana varil, fıçı, kıllı derdi! | Esra Erol’da duyanları hayrete düşüren olay! Eşi tıraş olsun diye jilet bile almış...
Murat Kurum’dan 650 bin konut yapılmamalı diyen İmamoğlu’na ’kentsel dönüşüm’ dersi: Gel yanıma staj yap öğretiriz
Marmara’da yeni fay hattı! Bursa depreminin ardından Prof. Dr. Şükrü Ersoy uyardı: 7.3 büyüklüğünde deprem üretebilir
MİT ve Emniyet’ten PKK’ya nokta operasyon! Mazlum Mardin kod adlı sözde sorumlu Avrupa’ya kaçamadan yakalandı
CHP’de kurultay çanları! İmamoğlu fondaşları üzerinden Kılıçdaroğlu’nu hedefe koydu... 79 yaşında kenarda bekliyor ısınmaya devam ediyor
Kandil uzlaşısı! CHP ile DEM Parti hangi yöntemle anlaştı? İstanbul tezgahına dikkat! Meral Danış Beştaş geri mi çekilecek?
165 BİN PERSONEL ARANIYOR! Kamu ve özel sektörden personel ilanı yağmuru! En çok hangi mesleklerin iş ilanı var? Sağlık teknikeri, güvenlik, satış danışmanı...
SON DAKİKA