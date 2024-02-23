Ümraniye’de kan donduran olay! Dini nikahlı eşini ve 2 kızını vurdu

Ümraniye 'de Suat Günay isimli bir kişi, dini nikahlı eşini ve 2 kız çocuğunu silahla öldürdükten sonra kaçtı.

Sitede dehşet: Dini nikahlı eşi ve 2 kızını vurdu

DİNİ NİKAHLI EŞİ VE KIZLARINI VURDU

İddiaya göre, Suat Güney isimli şahıs, siteye gelerek dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile aynı sitenin farklı dairesinde yaşayan kızları Zeliha(31) ve Mine Güney'i(30) silahla vurarak öldürdü.