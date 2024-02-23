Ümraniye’de kan donduran olay! Dini nikahlı eşini ve 2 kızını vurdu

Ümraniye'de Suat Günay isimli bir kişi, dini nikahlı eşini ve 2 kız çocuğunu silahla öldürdükten sonra kaçtı.
Olay, Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.
Ümraniye'de Suat Günay isimli bir kişi, dini nikahlı eşini ve 2 kız çocuğunu silahla öldürdükten sonra kaçtı.
Olay, Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.
DİNİ NİKAHLI EŞİ VE KIZLARINI VURDU
İddiaya göre, Suat Güney isimli şahıs, siteye gelerek dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile aynı sitenin farklı dairesinde yaşayan kızları Zeliha(31) ve Mine Güney'i(30) silahla vurarak öldürdü.
OLAY YERİNDEN KAÇTI: 3 OLU
Olay sonrası şüpheli şahıs, siteden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri site içerisinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise kurşundan hedefi olan 3 kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Olayın yaşandığı site ve polis ekiplerinin çalışmaları havadan görüntülendi.
Polis ekipleri kaçan şüpheli Suat Güney'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.