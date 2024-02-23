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Ümraniye'de kan donduran olay! Dini nikahlı eşini ve 2 kızını vurdu

Son dakika haberleri... İstanbul Ümraniye'de Suat Günay isimli bir şahıs dehşet saçtı. Suat Günay dini nikahlı eşini ve 2 kız çocuğunu silahla öldürdükten sonra kaçtı.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 16:31 Güncelleme 23 Şubat 2024, 16:46
Ümraniye’de kan donduran olay! Dini nikahlı eşini ve 2 kızını vurdu

Ümraniye'de Suat Günay isimli bir kişi, dini nikahlı eşini ve 2 kız çocuğunu silahla öldürdükten sonra kaçtı.


Olay, Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

Sitede dehşet: Dini nikahlı eşi ve 2 kızını vurduSitede dehşet: Dini nikahlı eşi ve 2 kızını vurdu

DİNİ NİKAHLI EŞİ VE KIZLARINI VURDU
İddiaya göre, Suat Güney isimli şahıs, siteye gelerek dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile aynı sitenin farklı dairesinde yaşayan kızları Zeliha(31) ve Mine Güney'i(30) silahla vurarak öldürdü.

OLAY YERİNDEN KAÇTI: 3 OLU
Olay sonrası şüpheli şahıs, siteden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri site içerisinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise kurşundan hedefi olan 3 kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde Polis ekipleri olay yerinde

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Olayın yaşandığı site ve polis ekiplerinin çalışmaları havadan görüntülendi.

Polis ekipleri kaçan şüpheli Suat Güney'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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