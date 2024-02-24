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24 Şubat Berat Kandili nedir, önemi ne? Fazileti, duaları ve zikirleri... Bugün kandil mi 2024?

İslam aleminin manevi duygularını yücelttiği özel günlerden biri olan Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecanla bekleniyor. İbadetle geçirilen bu mübarek gecede, müminler tövbe ve ibadetle ruhlarını temizlemeye yöneliyorlar. Bu yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili için geri sayım başladı ve Diyanet takvimine göre belirlenen tarih merakla araştırılıyor. Peki Berat Kandili nedir, önemi ne? Fazileti, duaları ve zikirleri...

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 20:22 Güncelleme 24 Şubat 2024, 20:22
24 Şubat Berat Kandili nedir, önemi ne? Fazileti, duaları ve zikirleri... Bugün kandil mi 2024?

24 Şubat kandil mi 2024? Berat Kandili, İslam aleminde derin manevi anlamlar taşıyan, bağışlanma, arınma ve tövbe ile ilişkilendirilen müstesna bir gecedir. Her yıl, Şaban ayının on beşinci gecesi idrak edilen bu mübarek zaman dilimi, Müslümanlar için ruhani bir yenilenme fırsatı sunar. "Beraet" kelimesinin kökeninde yatan "iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması" anlamı, bu özel gecenin özünü yansıtır. Bu anlam, Müslümanların Berat Kandili'nde Allah'a yönelik tövbelerinin, dualarının kabul göreceği ve günah yüklerinden arınacaklarına dair inançlarını pekiştirir. Peki Berat Kandili nedir, önemi ne? Berat Kandili'nde kaç gün oruç tutulur 2024? Fazileti, duaları ve zikirleri...

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2024?

Şaban ayının 15. günü idrak edilen Berat Kandili için geri sayım başladı. Hicri takvimden aktarılan günlere göre ortaya çıkan Diyanet kandil tarihleri belli oldu.

Takvime göre bu sene Berat Kandili 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek.

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BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat Arapça berâe/berâet (البرائة) kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, "iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması" anlamına gelir. Şâbanın on beşinci gecesinde müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Berat gecesi için Arapça eserlerde "şâbanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak (الصك = belge) gecesi" mânalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.

Hz. Peygamber'in, "Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" buyurduğu rivayet edilmiştir (Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191). Diğer bir rivayete göre de Hz. Peygamber, "Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der" buyurmuştur (İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191).

ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

1 Recep: 12 Ocak Cuma

1 Şaban: 11 Şubat Pazar

1 Ramazan: 11 Mart Pazartesi

DİYANET TAKVİMİ 2024

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Berat Kandili orucu hakkında Hz.Ali (R.A.) tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Buyuruyor ki;

"Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin."Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; "Günahının affını isteyen yokmu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yokmu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yokmu? Afiyet vereyim. Yokmu şunu isteyen, yokmu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder, buyuruyor.

Kandil gecesini gönül uyanıklığı ile ihya edebilmiş olmak için; gündüzünde oruç tutulmalı, gecesinde cemaatle namaz kılınmalı, vaaz ve mevlid-i şerif dinlenmeli, topluca dua edilmeli, tevbe edilmeli, kaza ve nafile namazlar kılınmalı, büyüklere saygı ve küçüklere sevgi izhar edilmeli, küsler barışmalı, dargınlar kucaklaşmalıdır. Yoksul-yetim ve muhtaçlar sevindirilmeli, eş, dost ve uzaktaki akrabalarla tebrikleşilmelidir.

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