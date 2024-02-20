Canan Karatay’dan tıkalı bağırsakları temizleyen öneri! 1 tatlı kaşığı yeterli! Yağları parça parça edecek

Uzman doktor Canan Karatay, sağlıklı yaşam ve hızlı kilo verme konusunda pek çok önerisiyle dikkat çekiyor. Karatay'ın favorisi ve ısrarla tavsiye ettiği kahve tarifi, içenin bağırsaklarını anında boşaltarak sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralıyor.

BAĞIRSAKLARI MOTOR GİBİ ÇALIŞTIRAN MUCİZE KARIŞIM! Hindistancevizi yağı ile karıştırılan kahvenin bağırsakları anında çalıştırıcı etkisiyle öne çıktığını vurgulayan Karatay, bu karışımın kurşun geçirmez kahve olarak adlandırılabileceğini ifade ediyor. Bu özel karışım, yağ yakımını hızlandırarak enerji artışına ve bağırsakların anında çözülmesine katkı sağlıyor.