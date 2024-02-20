SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Canan Karatay'dan tıkalı bağırsakları temizleyen öneri! 1 tatlı kaşığı yeterli! Yağları parça parça edecek

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı önerileriyle milyonlara ilham kaynağı oluyor. Son dönemde sıkça gündeme getirdiği kahve tarifiyle de adından söz ettiren Karatay, bu özel tarifle hem lezzetli bir içecek sunuyor hem de kilo kontrolüne destek oluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 09:33 Güncelleme 20 Şubat 2024, 09:33
Canan Karatay’dan tıkalı bağırsakları temizleyen öneri! 1 tatlı kaşığı yeterli! Yağları parça parça edecek

Uzman doktor Canan Karatay, sağlıklı yaşam ve hızlı kilo verme konusunda pek çok önerisiyle dikkat çekiyor. Karatay'ın favorisi ve ısrarla tavsiye ettiği kahve tarifi, içenin bağırsaklarını anında boşaltarak sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralıyor.

BAĞIRSAKLARI MOTOR GİBİ ÇALIŞTIRAN MUCİZE KARIŞIM!

Hindistancevizi yağı ile karıştırılan kahvenin bağırsakları anında çalıştırıcı etkisiyle öne çıktığını vurgulayan Karatay, bu karışımın kurşun geçirmez kahve olarak adlandırılabileceğini ifade ediyor. Bu özel karışım, yağ yakımını hızlandırarak enerji artışına ve bağırsakların anında çözülmesine katkı sağlıyor.

1 AYDA 5 KİLO VERDİREN HIZLI ÇÖZÜM!

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenler için de ideal bir çözüm olarak önerilen hindistancevizi yağlı Türk kahvesi, 1 ay içinde 5 kilo vermeyi hedefleyenlere destek oluyor. Kahvenin içine eklenen Hindistancevizi yağı, vücuttaki yağ tabakalarını hızla eriterek kilo kaybını hızlandırıyor.

HİNDİSTANCEVİZİ YAĞLI TÜRK KAHVESİ NASIL YAPILIR?

Özel kahvenin yapımı oldukça basit. Bir cezve içerisine 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi eklenerek üzerine 1 tatlı kaşığı Hindistancevizi yağı dökülüyor. Ardından fincan su eklenerek kahve demleniyor. Bu özel karışım, Türk kahvesi gibi içeceklerin içine de eklenebiliyor.

DOĞRU ZAMAN VE MİKTAR: TÜRK KAHVESİ SAATLERİ

Türk kahvesinin doğru zamanlarda içilmesinin etkilerini vurgulayan Karatay, özellikle sabah saatlerinde aç karna içilen Türk kahvesinin iştahı kapatıcı ve bağırsakları harekete geçirici etkisi olduğunu belirtiyor. Ayrıca, öğle saatlerinde açlık hissinin yoğun olduğu zamanlarda içilen kahvenin sonuçları artırdığını ifade ediyor.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR!

Hindistancevizi yağlı Türk kahvesinin birçok faydası bulunuyor. Bunlar arasında sindirim sisteminin düzenli çalışması, kabızlık sorunlarının ortadan kalkması, yağ yakımını hızlandırarak metabolizmayı canlandırması ve enerji vermesi yer alıyor. Ancak herkesin sağlık durumu farklı olduğu için özellikle alerjik durumların gözlemlenmesi ve hamilelerin, yaşlıların, kronik hastaların doktora danışması önem taşıyor.

Japonlar bile bu kan grubuna göre işe alım yapmaya başladı! Bu kan grubu daha zengin ve zeki oluyor! Araştırmalar ortaya koyduJaponlar bile bu kan grubuna göre işe alım yapmaya başladı! Bu kan grubu daha zengin ve zeki oluyor! Araştırmalar ortaya koydu
Japonlar bile bu kan grubuna göre işe alım yapmaya başladı! Bu kan grubu daha zengin ve zeki oluyor! Araştırmalar ortaya koydu

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT adım adım izledi! Fransız casuslara operasyon! Türkiye aleyhine propaganda yapan 3 ajan tutuklandı!
6 bin TL ek ödeme geliyor | Meclis maratonu bugün başlıyor! İlk ödeme ne zaman yapılacak? Kimler, nasıl yararlanacak?
Batan gemiden sevgilisine son kez mesaj göndermiş: Su alan yerleri onardık, uyuyacağız...
EV SAHİPLERİ DİKKAT | 1 Mart’ta başlıyor! Kira gelir beyannamesinde istisna tutar nedir? Kimler beyanname verecek? Evini kiraya verip kirada oturan ne yapacak?
CHP ve DEM arasındaki kirli işbirliği ayyuka çıktı! CHP’li Barış Yarkadaş’tan bomba itiraf: 20 DEM Partili CHP listelerinden İBB Meclisi’ne girecek
CHP lideri Özgür Özel’in akıl hocası: Veli Ağbaba! Ondan icazet olmayan kimse aday olamadı
İslam’a ve Kur’an’a hakaret eden CHP’nin sapkın avukatı Feyza Altun adliyeye sevk edildi
CHP’de ’Hata’y zeka! Özgür Özel şantaja boyun eğdi, ’alternatifsiz’ acziyetle Lütfü Savaş’ı yeniden aday yaptı
Aidatlar neredeyse kira ile yarışıyor! 2 yılda %300 artış gösterdi
CHP, DEM tuttu! Esenyurt’ta Ahmet Özer’i Güngören’de Yüksel Yalçın’ı aday gösterdi! Deşifre ettik: ’kürdistan’ hayali kurdu, yerel özerklik talep etti
CHP eski İstanbul il Başkanı Cemal Canpolat, İmamoğlu’nu bombaladı: Babasının doktoru Bakırköy’e aday oldu! Yandaş Saban Sevinç’e fena salvo
Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev bir araya geldi! Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı
Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı!
Erzincan İliç’teki toprak kaymasında son durum |Bölgede ikinci heyelan riski! Bakan duyurdu: Arama faaliyetleri durdu
Beşiktaş Konyaspor’u golcüleriyle geçti!
SON DAKİKA