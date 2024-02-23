SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Tokat'ta otel yangını! Paniğe kapılan müşteri 3. kattan aşağıya atladı

Son dakika haberleri... Tokat'ta bir otelin 3'üncü katında çıkan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangında, konakladığı odadaki pencereden atlayan 20 yaşındaki Umut Muzaffer Gezen ağır yaralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 17:08 Güncelleme 23 Şubat 2024, 17:20
Tokat’ta otel yangını! Paniğe kapılan müşteri 3. kattan aşağıya atladı

Yangın, saat 15.30 sıralarında Yeni Mahalle'deki bir otelin 3'üncü katında çıktı.

Yangın sırasında odada bulunan müşteri Umut Muzaffer Gezen, yaşadığı panik nedeniyle pencereden atladı.

Yangından 3. kattan aşağı atlayarak kurtulmaya çalıştı

Gezen, ağır yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, diğer odalara ve katlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yangının çıkış nedenini ile ilgili inceleme başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Balıkesir mitinginde önemli açıklamalar
DEM Partili Altan Tan’dan İstanbul’da Kandil itirafı! CHP ile ittifak 10 yıldır devam ediyor: Hedef Başkan Erdoğan ve AK Parti
Murat Kurum’dan 650 bin konut yapılmamalı diyen İmamoğlu’na ’kentsel dönüşüm’ dersi: Gel yanıma staj yap öğretiriz
Marmara’da yeni fay hattı! Bursa depreminin ardından Prof. Dr. Şükrü Ersoy uyardı: 7.3 büyüklüğünde deprem üretebilir
MİT ve Emniyet’ten PKK’ya nokta operasyon! Mazlum Mardin kod adlı sözde sorumlu Avrupa’ya kaçamadan yakalandı
CHP’de kurultay çanları! İmamoğlu fondaşları üzerinden Kılıçdaroğlu’nu hedefe koydu... 79 yaşında kenarda bekliyor ısınmaya devam ediyor
UEFA Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi Union Saint-Gilloise!
Kandil uzlaşısı! CHP ile DEM Parti hangi yöntemle anlaştı? İstanbul tezgahına dikkat! Meral Danış Beştaş geri mi çekilecek?
165 BİN PERSONEL ARANIYOR! Kamu ve özel sektörden personel ilanı yağmuru! En çok hangi mesleklerin iş ilanı var? Sağlık teknikeri, güvenlik, satış danışmanı...
CHP Mersin Akdeniz’i kent uzlaşısı adı altında DEM’e peşkeş çekmişti! PKK partisinin seçim bürosu açılışında Biji Serok Apo sloganları
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil’den KAAN açıklaması: Dünyada bu kadar kısa sürede yapılan en başarılı proje
Ekrem İmamoğlu’nun Atatürk tablosu indirildi yalanı bir kez daha patladı! Beslediği trol ifşa etti
SON DURUM | Marmara’da batan Batuhan A gemisin mürettebatını arama çalışmalarında 9’uncu gün! Gözden kaçma ihtimaline karşı 4’üncü kez aranacak
İYİ Parti ’borç’ hesabı yapan CHP’yi ’DEM’li vurdu! 2019 defterleri açıldı... Alacak verecek hesabı yaparsak CHP zararlı çıkar
KAAN’a kör kesilen CHP fondaşları şimdi de TOGG’u hedefe aldı! Pazarda ilk sırada olan yerli otomobile Gereksiz yatırım dediler
SON DAKİKA