Tokat’ta otel yangını! Paniğe kapılan müşteri 3. kattan aşağıya atladı

Yangın, saat 15.30 sıralarında Yeni Mahalle'deki bir otelin 3'üncü katında çıktı.
Yangın, saat 15.30 sıralarında Yeni Mahalle'deki bir otelin 3'üncü katında çıktı.
Yangın sırasında odada bulunan müşteri Umut Muzaffer Gezen, yaşadığı panik nedeniyle pencereden atladı.
Gezen, ağır yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, diğer odalara ve katlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yangının çıkış nedenini ile ilgili inceleme başlatıldı.