BERAT KANDİLİ NAMAZI saat kaçta, ne zaman kılınır? 🧎‍♂️ Berat Kandili namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir? 🕌 Camiye gidilir mi?

🔴 Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

"Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

🔴 Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.

🔴 İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

🔴 Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

🔴 Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).