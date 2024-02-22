Dilan ve Engin Polat’ın komşuları ile park kavgası yaşamıştı: İkili hakkında 8 ila 11 yıl arasında hapis cezası istendi

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklamaktan tutuklandı. Bu sırada komşularıyla da kavgalı oldukları ortaya çıktı. Söz konusu olay, 2 Haziran 2023'te İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. Polat çifti, Engin Polat'ın doğum günü nedeniyle villalarında parti yaptı. Site dışından çok sayıda davetli gelince park sorunu yaşandı.

Komşuları Metin A. da aracını boş bulduğu yere park etti. Bu sırada partide bulunan Songül S.'nin bebeği ateşlendi. Doktora götürülmek istendi. Ancak Metin A.'nın park etmiş olduğu araç nedeniyle çıkış yapılamadı. Aracın çekilmemesi üzerine Engin Polat, Metin A.'nın evine gitti. "O... çocuğu nerede" diye bağırıp dışarı çıktı.