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Müge Anlı'da akılalmaz olay: 20 yıl önce kayıplara karışan Gamze bebeği satmışlar!

Gamze Gündoğdu bebek, 20 yıl önce kayıplara karıştı. Müge Anlı’ya çıkan baba Ömer, abisinin eşi Gülbani’yi suçladı. Yayına bağlanan bir kadın ise Gülbani ve yasak aşkı Mecit’in plan yapıp çocuğu Adapazarı’ndaki zengin bir aileye sattıklarını anlattı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Şubat 2024 Güncelleme 22 Şubat 2024, 07:03
Müge Anlı’da akılalmaz olay: 20 yıl önce kayıplara karışan Gamze bebeği satmışlar!

ATV'de reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Gamze bebek olayı milyonları ekran başına topladı. Ömer ve Yasemin Gündoğdu çifti, Ordu'da kaybolan kızları Gamze'yi bulmak için Anlı'nın kapısını çaldı.

Baba Ömer Gündoğdu abisi Muharrem'in eşi Gülbani'nin Mecit Yıldırım ile yasak aşk yaşadığını anlattı. "Gülbani, abimi aradı. Mecit'in evini bastığını söyledi. Herkes Mecit ve Gülbani'nin yasak aşkını konuşuyordu. 2 gün sonra kızım kayıplara karıştı" ifadesini kullandı.

O PARA İLE EV ALMIŞ!
Gülbani, bunun üzerine Ömer'in eşi Yasemin'le ilgili, "Yasemin'in başka birisi ile ilişkisi vardı. Çocuk o yüzden kaçırıldı" iddiasını ortaya attı. Yasemin ise eltisinin iftira attığını anlattı. Dünkü yayına telefonla bağlanan bir kadın izleyici ise çarpıcı iddialar ortaya attı: Gölkoy'lü bir müşteri, Mecit ve Gülbani'nin Adapazarı'nda zengin bir aileye çocuk satmak için para aldığını, Gülbani'nin parayı Mecit ile paylaşmadığını, bu yüzden ikilinin arasının açıldığını, Gülbani'nin o para ile de ev aldığını iddia etti.

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