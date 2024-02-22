Müge Anlı’da akılalmaz olay: 20 yıl önce kayıplara karışan Gamze bebeği satmışlar!

O PARA İLE EV ALMIŞ!

Gülbani, bunun üzerine Ömer'in eşi Yasemin'le ilgili, "Yasemin'in başka birisi ile ilişkisi vardı. Çocuk o yüzden kaçırıldı" iddiasını ortaya attı. Yasemin ise eltisinin iftira attığını anlattı. Dünkü yayına telefonla bağlanan bir kadın izleyici ise çarpıcı iddialar ortaya attı: Gölkoy'lü bir müşteri, Mecit ve Gülbani'nin Adapazarı'nda zengin bir aileye çocuk satmak için para aldığını, Gülbani'nin parayı Mecit ile paylaşmadığını, bu yüzden ikilinin arasının açıldığını, Gülbani'nin o para ile de ev aldığını iddia etti.

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