Kadın avukatı Facebook’tan taciz etmişti: 9 yıldır süren dava 2 yıl hapisle sonuçlandı

KUYRUKLU YILDIZ İlk astronotumuz Alper Gezeravcı, uzay heyecanımızın fitilini yaktı. Dr. Yıldız da bu sevgiyi katladı. NASA'yı bırakıp yurda döndü ve ODTÜ'de kürsüye çıktı. Uzay Teknolojileri'ni anlattı. Ancak daha dersler başlamadan talep patlaması yaşandı. Bu yüzden ek sınıflar açıldı. Dr. Yıldız, "Çok mutluyum. Gençlerle birlikte yeni bir uzay görevi oluşturabiliriz" açıklamasını yaptı.

'SON' MESAJ Marmara Denizi'nde seyreden 'Batuhan A' adlı 69 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğindeki kargo gemisi 15 Şubat'ta günün ilk ışıklarıyla sulara gömüldü. Geminin talihsiz kaderi, 6 mürettebatı da hayattan kopardı. Günlerce süren arama çalışmalarında ilk haber gemideki tek kadın olan aşçı Zeynep Kılınç'tan geldi. Genç kadının bedeni 18 Şubat'ta kaptan köşkünde, dümende bulundu. Böylece bilinmezliklerle dolu batışın ardından bir cevapsız soru daha gündeme geldi: "Dümende Zeynep mi vardı?" Zeynep'in işine olan sevgisi ve bağlılığını bilenler, onu hep "Her şeye koşturur, işini sevgiyle yapardı" diye anlatıyordu. Ancak gemi için böylesine riskli bir durum söz konusuyken, 'Zeynep orada tek başına mıydı, ne yapıyordu?' sorusunun cevabı akılları kurcalayan en dikkat çeken detay oldu. Bir de Zeynep'in Kaptan İrfan Çiriğ'e yazdığı son mesaj. Kaptan İrfan Çiriğ, "Sana tavsiyem, denize devam edeceksen eski gemilerden uzak dur. Zamanla kendine karada iş tut". Zeynep: Aynen. Abi duydum duyalı onu düşünüyorum. Bayağı etkilendim ya, yok ben bu işi kışın yapmayacağım. Yok, bu 3 kış oldu artık. Zaten kaç gündür düşünüyorum da kesin kararlıyım. Eğer sağ salim yaşarsak öyle yapacağım.!

173 MİLYON DEVRETTİ 6+JOKER bilen çıkmayınca 173 milyon 70 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 11 bin 367'şer, 3 bilenler 375'er, 2 bilenler 35'er lira ikramiye alacak.





4.4 MİLYON DEVRETTİ

5+1 BİLEN çıkmayınca 4 milyon 470 bin lira devretti. 5 bilenler 9 bin 718'er, 4+1 bilenler 980'er, 4 bilenler 93'er, 3+1 bilenler 49'ar, 3 bilenler 16'şar, 2+1 bilenler 21'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 10'ar lira alacak.

HASTANE DÖNÜŞÜ FACİA

Konya'da İsa Özburun (43) idaresindeki otomobil, önceki akşam sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araçtaki eşi Gülhan (43) ve oğulları Murat Özburun kurtarılamadı. Kızları Tuğba Nur (7) ile Rabia Özburun (10) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Özburun çiftinin çocuklarını Konya'da doktor kontrolüne götürdüğü, yaşadıkları Akşehir'e doğru yola çıktıkları sırada kazanın yaşandığı anlaşıldı.

Tolga YANIK



'EŞİ' BENZERİ YOK!

Suriye'deki savaştan kaçarak Adana'ya gelen tarım işçisi Salih İsmail (22), 4 ay önce Dilan İsmail (18) ile evlendi. 2 ay önce ise Dilan İsmail'i kaçıran şahıslar, 20 bin dolar fidye istedi. İsmail, düğün takılarını bozdurarak, şahısların istediği parayı verdi. Geri gelen Dilan İsmail, geçtiğimiz hafta çöp atmak için dışarı çıktığında yeniden kaçırıldı. Fidyeciler, bu kez 25 bin dolar para istedi. Genç adam, durumu polise bildirdi. "Nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Eşimi özledim" dedi.



SİSTEM İŞKENCESİ

İstanbul Şile'de Kazım G. (66), evine güneş enerjisi sistemi kurdurmak istedi. Tekniker Muhammed A, sistemin teknik sebeplerden dolayı çalışamayacağını söyledi. Kazım G. sinirlendi. Servisi aradıktan sonra lokantasına gelen Muhammed A. ile şoför Serhat G.'yi esir alarak kemerle darp etti. Serbest bırakılan A. ve G. şikayetçi oldu. Kazım G.'nin 43 yıla kadar hapsini istendi.

Seda Nur GÜNAYDIN

İSRAEL ZULMÜ

İsrail, Hamas'ın saldırısı sonrası Gazze'de taş üstünde taş bırakmadı. Yakaladığı Filistinliler'e acımadı. Hepsine zulüm yaptı. Yüz binlerce kişinin evini barkını, başlarına yaktı. Son olarak Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. İsrail askerleri, yüzlerce insanı Gazze'deki bir okula kapattı. Elbiselerini çıkarttırdı. Görüntüleri paylaştı. İnsanlık dışı uygulama, dünyayı ayağa kaldırdı.



LİSTE SKANDALI

CHP, aday belirlerken "Yapay zekayı" referans aldı. Ama seçim kurullarına listeleri bile ulaştıramadı. Balıkesir İvrindi'de, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'nde aday listeleri seçim kurullarına yazdırılamadı. Mudanya ve Hopa'da da aynı sorun yaşandı.



Hatay'da Lütfü Savaş'ı ikna edemeyen Özel "40 kişi toplandık, hepsi Savaş'ı istedi" diyerek çaresizliğini anlattı. "Parti içinde üç beş hazımsız, 1 Nisan hesabı yapıyormuş. Avuçlarını yalarlar" ifadesini kullandı. İzmit Belediye Başkanı ve adayı Fatma Kaplan Hürriyet ile Körfez Belediye Başkan adayı Tayfun Balıkçı da adaylıktan çekildiklerini açıkladı.



SON KARE

Hatay Antakya'da 6 Şubat depreminde Mavi Konutlar Sitesi de yıkıldı. Yüzyılın afetinde, ikinci katta oturan Aslan Kızılkaya, eşi Dudu (45), babası Mehmet (76), kızları Nisanur (13) ve Beyzanur 17) enkazda kaldı. Kurtarılamadı. Sadece üniversite öğrencisi Mehmet Han ise 110 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

ARAMALAR DURDURULDU

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları, ikinci bir toprak kayması riski nedeniyle durduruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenli bir çalışma ortamı sağlanınca çalışmaların yeniden başlayacağını söyledi. Bölgedeki siyanür tehlikesine karşı incelemeler ise sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 9 noktadan alınan numunelerin temiz çıktığını açıkladı. İlk bulgulara göre bölgede zehirli atığa rastlanmadı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "3 bine yakın personel ve 800'ün üzerinde araç sahada. Alandaki kayma hiçbir şekilde durmadı. Öncelikle arama işini yapan arkadaşlarımızın güvenliğini önceliyoruz, onun için arama çalışmalarına ara veriyoruz. 'Aşağıda güvenle çalışabilirsiniz' denene kadar sadece AFAD çalışmalarına devam edecek" dedi.



CEZAYI 'YEDİ'!

Eyüpsultan'da kedilerin üzerine kezzap dökerek bazı kedilerin ölümüne bazılarının ise, yaralanmasına neden olan Murat Özdemir hakkında savcı 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mahkeme sanık Özdemir hakkında zorla getirme kararı çıkararak duruşmayı erteledi. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Murat Özdemir katılmadı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları ve hayvanseverler duruşmada hazır bulundu. Mahkeme savunmasını yapması için Murat Özdemir'in zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Canavar Özdemir'in ceza alacak olması sosyal medyada destek gördü.

LEONARDO CAM'PARA'!

Dünyanın en zengin futbolcusu, Inter Miami'nin yıldızı Leonardo Campana çıktı. Ünlü oyuncunun, 1 milyar Sterlinlik servetin varisi olduğu açıklandı. Aileden zengin olan Campana, takım arkadaşı Messi'yi bile solladı.

NE AYAKSIN

İsveçli bilim insanları ayak numarasına göre insanların yaşam süresinin hesaplanabileceğini açıkladı. Bazı ayak numarasına sahip insanların daha kısa bir hayat süreceğini vurguladı. İşte gündemi sallayan araştırmanın sonuçları:



ERKEK:

37.5 Numara – 63-66 yaş

38.5 Numara– 64-69 yaş

40 Numara – 66-69 yaş

42 Numara – 67-72 yaş

43 Numara – 72-75 yaş

44 Numara – 73-77 yaş



KADIN:

36 Numara – 64-69 yaş

37.5 Numara – 70-76 yaş

38 Numara – 77-82 yaş

40 Numara – 78-84 yaş

DR. ADALET

Konyalı Prof. Dr. Erdal Kalkan (62), 1985'te Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Çocukluk hayali olan hukuk eğitimi için üniversite sınavına girdi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Ancak lise diplomasının aslını temin edemediği için kayıt yaptıramadı. Kalkan, 2011'de çıkan öğrenci affıyla hayallerine doğru bir adım attı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydını yaptırdı. Okulunu tamamlayan Prof. Kalkan avukat olmayı başardı.