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1 kaşık yeterli! Yarım asırdan daha fazla kullanabilirsiniz! Bulaşık makinesini hiç temizlemediyseniz dikkat

Bulaşık makineleri, modern yaşamın en büyük yardımcılarından biridir. Zamandan ve emekten tasarruf sağlayarak mutfak işlerini kolaylaştırır. Fakat zamanla kullanıma bağlı olarak bulaşık makineleri de kirlenebilir ve performans düşüklüğü yaşayabilir. Bu durumda, bulaşıklarınız tam olarak temizlenmeyebilir ve deterjan kalıntıları kalabilir.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 11:25 Güncelleme 21 Şubat 2024, 11:25
1 kaşık yeterli! Yarım asırdan daha fazla kullanabilirsiniz! Bulaşık makinesini hiç temizlemediyseniz dikkat

Evlerin vazgeçilmez yardımcısı bulaşık makinelerinin performansını artırmak için pratik yöntemler keşfedildi. Modern yaşamın vazgeçilmezi haline gelen bulaşık makineleri, zamanla kullanıma bağlı olarak performans düşüklüğü yaşayabiliyor. Ancak uzmanlar, düzenli bakım ve temizlik uygulamalarıyla bulaşık makinelerinin ömrünü uzatmanın yolunu buldu.

BULAŞIK MAKİNESİ PERFORMANSINI 2 KATINA ÇIKARIN

Makinenin alt ve üst iç rafları çıkarılarak temiz bir bezle silin. Raflarda veya makinenin içinde biriken yemek artıkları temizlenip raflar yerine takılmalıdır.

SİRKE VE SICAK SU

Kase içine beyaz sirke koyun ve makinenin alt rafına yerleştirin. Bir defa sıcak su ayarında çalıştırarak sirkenin dezenfekte etme etkisini artırın.

KARBONAT

Program tamamlandıktan sonra karbonatı makine içine serpin. Tekrar sıcak su ayarında çalıştırarak karbonatın temizlik etkisinden faydalanın. Bu basit adımların düzenli olarak uygulanması, bulaşık makinesinin ömrünü uzatırken, çizmeden ışıl ışıl temizlik yapmasına olanak tanıyor.

BULAŞIK MAKİNESİNDEKİ KÖTÜ KOKULARIN NEDENİ

Bulaşık makinelerinde oluşan kötü koku, nem ve yemek artıklarının birleşimiyle ortaya çıkabilir. Bu sorunun önüne geçmek için aşağıdaki faktörlere dikkat edilmeli:

🔶 Bulaşıkların yeterince akıtılmadan makineye yerleştirilmemesi.

🔶 Uzun süre bekletilen bulaşıkların neden olduğu nem.

🔶 Filtrelerin düzenli olarak temizlenmemesi.

🔶 Suyun yeterince sıcak olmaması.

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