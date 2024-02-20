1 kaşık yeterli! Yarım asırdan daha fazla kullanabilirsiniz! Bulaşık makinesini hiç temizlemediyseniz dikkat

Evlerin vazgeçilmez yardımcısı bulaşık makinelerinin performansını artırmak için pratik yöntemler keşfedildi. Modern yaşamın vazgeçilmezi haline gelen bulaşık makineleri, zamanla kullanıma bağlı olarak performans düşüklüğü yaşayabiliyor. Ancak uzmanlar, düzenli bakım ve temizlik uygulamalarıyla bulaşık makinelerinin ömrünü uzatmanın yolunu buldu.

BULAŞIK MAKİNESİ PERFORMANSINI 2 KATINA ÇIKARIN Makinenin alt ve üst iç rafları çıkarılarak temiz bir bezle silin. Raflarda veya makinenin içinde biriken yemek artıkları temizlenip raflar yerine takılmalıdır.