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Diyanet'ten CHP'li avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusu

Son dakika haberi! Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medya hesabından "dini değerlere hakaret ettiği" gerekçesiyle avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP yandaşı avukat Altun, "Şeriate sokayım" paylaşımı yaptıktan sonra gözaltına alınmıştı. Altun, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atması koşulu ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 15:22 Güncelleme 20 Şubat 2024, 15:26
Diyanet’ten CHP’li avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medya hesabından "dini değerlere hakaret ettiği" gerekçesiyle avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başkanlığın hukuk müşavirlerince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Altun'un şeriata yönelik paylaşımıyla, ahlak ve edep sınırlarını aştığı, insan haklarına açıkça saldırdığı, toplumu bir arada tutan en temel dinamiklerden dini inançlara ve değerlere hakaret ettiği savunuldu.

CHP'li Altun, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atması koşulu ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.CHP'li Altun, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atması koşulu ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Altun'un paylaşımlarının, Anayasa'ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğu öne sürülen dilekçede, paylaşımın tahkir edici, kaba, sert, incitici ve hakaret edici mahiyette olduğu, vatandaşların dini inançlarına, kutsallarına, değerlerine saldırı niteliği taşıdığı aktarıldı.

Dilekçede, Altun hakkında, "dini ve kutsal değerlere hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama" suçlarından kamu davası açılması istendi.

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