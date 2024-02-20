Başakşehir’de kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan yeniden yargılanacak

SUÇUN AĞIRLIĞIYLA ORTANLILI CEZA VERİLMEDİ Heyet, sanık İbrahim Keloğlu 'nun suçunu kabul etmesi ve görüntülerde de "Evcil hayvanı kasten öldürmek" suçunun sabit olduğuna değindi. Heyet, ısrarlı takip ederek 5 dakika boyunca acımasızca ve zalimce muamelede bulunarak kedinin ölümünde kusurunun ağırlığı, suçun işleniş biçimi ve yoğunluğu gözönüne alınarak temel ceza belirlenirken üst sınırdan ceza verilmesi gerektiği belirtildi. Heyet ayrıca TCK 3. maddesine aykırı olacak şekilde işlenen suçun ağırlığıyla orantılı ceza verilmediğini aktardı.

Mahkeme, sanığa verilen 1 yıl 3 ay hapis ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması yönündeki kararını değerlendirmesinde ise Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararlarında vurgulanan hayvanların korunması için caydırıcı cezai yaptırımlara ihtiyaç olduğu, işlenen suçla verilen cezalar arasında orantısızlık olması ya da hiç ceza verilmemesi durumunda bu tür eylemlerin önlenmesini sağlayacak caydırıcı bir etki ortaya koymaktan oldukça uzak kalınacağını ifade etti.



Mahkeme değerlendirmesinde "Gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında sanığa verilen cezanı hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı cezadan muaf tutulması sonucunu doğuracağı gibi, bu tür olaylara karışan kişilere hoşgörüyle yaklaşıldığı izlenimi uyandıracağı ve bu tür fiillere eğilimi olan kişileri cesaretlendirebileceği gibi bireylerin bu kapsamda devlete ve adalet mekanizmalarına olan güvenlerinde zedeleyeceği açıktır. Bu kapsamda sanığın gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi cezadan muaf tutulması sonucunu doğuracağından usul ve yasaya aykırı görülerek itirazın kabulüne karar vermek gerekmiştir" ifadeleri kullanıldı.





MAHKEME İTİRAZI KABUL EDEREK SANIĞIN YENİDEN YARGILANMASINI İSTEDİ

Mahkeme Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 8 Şubat'ta vermiş olduğu hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararına edilen itirazı kabul ederek kararın kaldırılmasına hükmetti. Heyet, dosyanın yeniden yargılama yapması için Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne geri gönderilmesine karar verdi.

Fotoğrafta: İbrahim Keloğlan



OLAYIN GEÇMİŞİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca İbrahim Keloğlan hakkında Ziya Gökalp Mahallesinde yaşadığı sitede 1 Ocak günü saat 03.15 sıralarında site sakinleri tarafından beslenip bakılan kediye asansörde tekme attığı, koridora kaçan kediyi kapıları kapatarak kaçmasını engelledikten sonra defalarca tekmeleyerek öldürdüğü gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Kamera kayıtlarında kediyi asansörden çıkıp kovaladığı ve tekmelediği görülen sanık Keloğlan 4 Ocak'ta tutuklanmıştı. Savcılık, Keloğlan hakkında "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.