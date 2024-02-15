A101 kaçta açılıyor? A101 hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri nedir?

A101 Kapıda Nedir?
A101 kapıda uygulaması, A101 zincir marketleri tarafından sunulan market alışverişini eve getiren uygulamalardan biridir. A101 kapıda uygulamasının kullanılması ile beraber A101 marketlerinde mevcut olan ürün kategorilerinin neredeyse tümü market tarafından evlere gönderilir. Böylece kişiler, evlerinden çıkmadan da hızlı bir şekilde market alışverişlerini tamamlayabilirler.
A101 Kapıda Hangi Saatlerde Hizmet Verir?
A101 Kapıda uygulamasının hizmet saatleri, 10.00- 22.00 aralığıdır. Sipariş veren kişiler, talep etmiş oldukları saat aralıklarında siparişlerinin teslim edilmesini istedikleri adrese gönderimlerini yapabilir ve ödemelerini kredi kartı ile hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler.
A101 Marketlerinde Ne Satılır?
A101'lerde satılan ürün kategorileri güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
Atıştırmalık
Temel Gıda
İçecek
Kahvaltılık & Süt Ürünleri
Ambalaj Malzemeleri
Yüzey Temizleyici
Tuvalet Kağıdı
Oda Kokusu
Böcek İlacı
Bulaşık Tableti & Parlatıcısı
Bulaşık Toz & Sıvı Deterjan
Çamaşır Toz, Sıvı & Jel Deterjan
Yumuşatıcı
Çamaşır Suyu
Ahşap & Cam Temizleyici
Kağıt Havlu & Peçete
Temizlik Malzemeleri
Glutensiz Ürünler
Gıda Takviyesi
Meyve & Sebze
Et & Tavuk & Balık
Hazır Yeme
Mobilya
Spor & Outdoor
Futbol Malzemeleri
Piknik Ürünleri
Trambolin
Ev Tekstili
Mutfak Ürünleri
Kullan At Mutfak Malzemeleri
Banyo Mobilya & Aksesuar
Ev Dekorasyon
Pratik Ev Gereçleri
Evcil Hayvan Ürünleri
Hobi & El İşi Ürünleri
Müzik Aletleri
Tavla & Okey Takımı
Seyahat
Deniz & Havuz Ürünleri
- Giyim & Aksesuar
- Anne & Bebek & Oyuncak
- Bebek & Çocuk Oyuncakları
- Oto & Bahçe & Yapı
- Oto Emniyet & Aksesuar
- Kozmetik & Kişisel Bakım
- Medikal Ürünler
- Elektronik
- Bahçe Ürünleri
- Kadın Bakım & Hijyen
- Cinsel Sağlık
- El & Ayak Bakımı
- Yüz Makyajı
- Dudak Makyajı
- Göz Makyajı
- Kitap & Kırtasiye
A101 marketlerinde satılan bu ürünlerin tümü, A101 kapıda uygulaması üzerinden de satışa sunulur.