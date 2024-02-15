PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

A101 kaçta açılıyor? A101 hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri nedir?

A101 marketleri, tüm Türkiye genelinde sabah 09.00'da kapılarını müşterilere açarak, haftanın her günü saat 21.00'e kadar hizmet vermektedir. Hem hafta içi hem de hafta sonu değişmeyen bu çalışma saatleri, alışverişini A101'den yapmayı tercih edenler için büyük bir kolaylık sunmaktadır. İster hafta içi bir ihtiyaç, ister hafta sonu bir alışveriş planı olsun, A101 müşterilerine geniş bir zaman diliminde hizmet vermektedir. Modern ve ferah bir alışveriş deneyimi sunan A101, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyat politikasıyla dikkat çekmektedir. A101'in bu sabit çalışma saatleri, alışveriş severlerin her zaman güvenle tercih edebileceği bir seçenek olmasını sağlamaktadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 16:25 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 16:25
A101 kaçta açılıyor? A101 hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri nedir?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

A101'in haftanın her günü eşit ve düzenli bir çalışma programı izlediğini gösteriyor.. Hem hafta içi hem de hafta sonu aynı çalışma saatlerine sahip olması, müşterilerin alışveriş planlarını yaparken rahatlık sağlamaktadır. A101 marketlerinin bu sabit çalışma saatleri, tüketicilere, haftanın herhangi bir gününde, sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar alışveriş yapma olanağı tanımaktadır. Bu düzenli çalışma programı, A101'in müşteri odaklı hizmet anlayışının bir parçası olarak değerlendirilebilir. Bu şekilde, A101 marketleri, müşterilerinin yoğun yaşam tarzlarına uyum sağlayarak, haftanın her günü aynı saatlerde alışveriş imkanı sunar. Bu, A101'in tüketicilere sunduğu önemli bir kolaylıktır ve markanın müşteri memnuniyetine verdiği önemi yansıtmaktadır. A101 marketlerinin bu çalışma saatleri, herkes için kolay ve erişilebilir alışveriş deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır.

A101 Aktüel Nedir?

A101 marketlerdeki aktüel ürünler, her zaman A101'lerde satılmayan ancak ayın ya da yılın belirli dönemlerinde gelen ürünleridir. Bu ürünler, sürekli olarak tüm A101 mağazalarında yer almazlar ancak her A101 mağazasına aynı dönemde gönderilirler. Bu ürünler daha çok piyasaya göre daha uygun ücretler ile müşterilerin satın alımına sunulan ürünlerdir. Aktüel ürünlerin katalogu her hafta değişir.

A101 Haftanın Yıldızları Nedir?

Haftanın yıldızları ürünleri, A101 tarafından sürekli olarak değiştirilen ve 10 TL üzeri yapılan alışverişlerde market müşterilerine indirimli olarak sunulan ürünlerdir. Haftanın yıldızları ürünleri de aktüel ürünler gibi her hafta değişiklik gösterir. Sürekli olarak bazı ürünlerde yapılan indirimler ile birçok vatandaş satın almak istediği ürünleri A101 marketlerinden indirimli olarak satın alma imkanına sahiptir.

A101 Müşteri Hizmetleri Telefonu Kaçtır?

A101 müşteri hizmetleri numarası, tüm müşterilerine 0850 808 21 01 numarası üzerinden hizmet verir. Bu numara üzerinden A101 müşteri hizmetleri ve müşteri temsilcilerine haftanın 6 günü, 09.00- 18.00 saatleri arasında ulaşım sağlamak mümkündür.

A101 Kapıda Nedir?

A101 kapıda uygulaması, A101 zincir marketleri tarafından sunulan market alışverişini eve getiren uygulamalardan biridir. A101 kapıda uygulamasının kullanılması ile beraber A101 marketlerinde mevcut olan ürün kategorilerinin neredeyse tümü market tarafından evlere gönderilir. Böylece kişiler, evlerinden çıkmadan da hızlı bir şekilde market alışverişlerini tamamlayabilirler.

A101 Kapıda Hangi Saatlerde Hizmet Verir?

A101 Kapıda uygulamasının hizmet saatleri, 10.00- 22.00 aralığıdır. Sipariş veren kişiler, talep etmiş oldukları saat aralıklarında siparişlerinin teslim edilmesini istedikleri adrese gönderimlerini yapabilir ve ödemelerini kredi kartı ile hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler.

A101 Marketlerinde Ne Satılır?

A101'lerde satılan ürün kategorileri güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

  • Market

Atıştırmalık

Temel Gıda

İçecek

Kahvaltılık & Süt Ürünleri

Ambalaj Malzemeleri

  • Ev Bakım & Temizlik

Yüzey Temizleyici

Tuvalet Kağıdı

Oda Kokusu

Böcek İlacı

Bulaşık Tableti & Parlatıcısı

Bulaşık Toz & Sıvı Deterjan

Çamaşır Toz, Sıvı & Jel Deterjan

Yumuşatıcı

Çamaşır Suyu

Ahşap & Cam Temizleyici

Kağıt Havlu & Peçete

Temizlik Malzemeleri

  • Sağlıklı Yaşam Ürünleri

Glutensiz Ürünler

Gıda Takviyesi

Meyve & Sebze

Et & Tavuk & Balık

Hazır Yeme

  • Ev & Yaşam

Mobilya

Spor & Outdoor

Futbol Malzemeleri

Piknik Ürünleri

Trambolin

Ev Tekstili

Mutfak Ürünleri

Kullan At Mutfak Malzemeleri

Banyo Mobilya & Aksesuar

Ev Dekorasyon

Pratik Ev Gereçleri

Evcil Hayvan Ürünleri

Hobi & El İşi Ürünleri

Müzik Aletleri

Tavla & Okey Takımı

Seyahat

Deniz & Havuz Ürünleri

  • Giyim & Aksesuar
  • Anne & Bebek & Oyuncak
  • Bebek & Çocuk Oyuncakları
  • Oto & Bahçe & Yapı
  • Oto Emniyet & Aksesuar
  • Kozmetik & Kişisel Bakım
  • Medikal Ürünler
  • Elektronik
  • Bahçe Ürünleri
  • Kadın Bakım & Hijyen
  • Cinsel Sağlık
  • El & Ayak Bakımı
  • Yüz Makyajı
  • Dudak Makyajı
  • Göz Makyajı
  • Kitap & Kırtasiye

A101 marketlerinde satılan bu ürünlerin tümü, A101 kapıda uygulaması üzerinden de satışa sunulur.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinde dikkat çeken detay: Parmaklarındaki morlukların nedeni belli oldu!
Emekliye yeni kök aylık: Milyonlara maaş rehberi! Temmuz zamları nasıl yansıtılacak? Taban ödeme de değişecek mi? Refah payı uygulanır mı?
CHP’li Burcu Köksal’dan eşe dosta ballı koltuk! Birini sorumlu diğerini hukuk danışmanı yaptı
7 yıl sonra ilk! Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah’ı Ankara’da ağırladı: Ekonomiden Savunma sanayine 6 alanda yeni işbirliği
HDP parti binasında PKK’ya bağış sandığı! Örgüt karargahına çevirmişler
Müslümanları hedef alan CHP’li Akdoğan’a AK Partili Usta’dan çok sert tepki: Bu siyonizm ağzıdır
Bir ballı koltuk daha! CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey’i başkan yaptı | Belgesi ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Beyaz Saray: Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri Kahire’de yeniden başlıyor.
Kupa ’Muci’zesi! Ankaragücü’nü yenen Beşiktaş ZTK’da ilk finalist oldu
Gözler Karagümrük maçında: Galatasaray kuruluş tarihinde çifte zafer yaşamayı planlıyor!
Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi CDS, Şubat 2021’den bu yana ilk kez 282 baz puanın altına indi
ÖĞRETMEN ATAMASI branş ve kontenjanları 2024! MEB atama branş dağılımı SIRALI LİSTE! Türkçe, Tarih, Psikoloji, Rehberlik...
CANLI TAKİP | Hamas ’barış’ soykırımcı İsrail ’savaş’ dedi! Katliam ordusu Refah’a girdi göç başladı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
KADEM’den Canan Sarı açıklaması: İftiraların hiçbir gerçeklik payı yoktur
İzmir Karşıyaka’da duaya nikah memuru engeli: Dua edemezsiniz | Soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA