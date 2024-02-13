Super Bowl’da Kansas City Chiefs şampiyon oldu! Ülke ekonomisine 100 milyar dolar katkı sağladı

Amerikan futbolunun final maçı olan Super Bowl 'un 58'incisi düzenlendi. Bu seneki buluşma ilk kez Nevada eyaletinin Las Vegas şehrindeki Allegiant Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Kansas City Chiefs ile San Fransisco 49ers takımları karşı karşıya geldi.

Kansas City Chiefs maçın bitimine 3 saniye kala gerçekleştirdiği 'touchdown'la rakibini 25-22 mağlup etti. Chiefs böylece son 5 yılda 3. şampiyonluğunu kazandı. Karşılaşma rakamlarla da tarihe geçti. 4 saatlik müthiş organizasyonun Amerikan ekonomisine katkısının 100 milyar dolar olduğu açıklandı. Maçın devre arasında konser veren Taylor Swift için açılan bahislere 7 milyar dolar harcandı. İşte inanılmaz rakamlar:





34 MİLYON ADET PİZZA

- Maçı 168 milyon kişi canlı olarak izledi...

- 23.1 milyar dolarlık bahis oynandı.

- 50 eyalette bulunan cafe, bar ve restoranlar maç gecesi yüzde 65 ekstra gelir elde etti.

- Maçta 34 milyon kişi pizza siparişi verdi. 2.2 milyar adet tavuk kanadı tüketildi. 11 milyon hamburger satıldı. Online, 128 milyon sipariş verildi.

- 88 milyon Amerikalı, maç günü için 'Super Bowl partisi' verdi.

- Las Vegas'taki 150 bin otel odasının tamamı yüzde 100 doluluğa ulaştı.

- Maç 190 ülkede 25 dilde naklen yayınlandı.