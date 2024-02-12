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Yeni düzenleme duyuruldu! Marketlerde artık böyle satılamayacak! Artık en fazla 500 gram...

Bakanlık marketlerdeki bazı ürünlerin satış miktarlarını sınırlayan yeni bir düzenlemeyi duyurdu. Artık marketlerde belirli ürünlerin en fazla 500 gram veya litre şeklinde satılabileceği bildirildi. İşte o ürün...

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 21:13 Güncelleme 12 Şubat 2024, 21:13
Yeni düzenleme duyuruldu! Marketlerde artık böyle satılamayacak! Artık en fazla 500 gram...

Bu yeni düzenleme, özellikle sağlığına dikkat eden ve israfı önlemek isteyen tüketicilere yönelik bir adım olarak öne çıkıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünü, çeşnili/aromalı yoğurt ve çeşnili/aromalı süzme yoğurt en fazla 500 gramlık ambalajlarda piyasaya arz edilecek.

Tebliğle fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünlerinde toplam spesifik mikroorganizma sayısının raf ömrü boyunca en fazla ne kadar olacağına ilişkin de düzenlemeye gidildi.

Yapılan değişikliklerle taklit ve tağşiş ile tüketicilerin yanıltılmasının önüne de geçilmesi hedefleniyor.

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