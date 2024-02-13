Antalya’yı sağanak vurdu! Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı! 5 ilçede okullar tatil

Antalya'da gece yarısı başlayıp, sel dönüşen sağanak ölüme yol açtı.
Antalya'da gece yarısı başlayıp, sel dönüşen sağanak ölüme yol açtı.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedeni bulunan kişinin, 47 yaşındaki Halil Yıldız olduğu belirlendi.
5 İLÇEDE OKULLAR TATİL
Antalya Valiliği yarın 5 ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada, "İlimizde dün geceden bu yana devam eden kuvvetli yağış, sel ve taşkınların ardından hayatın normale dönmesi için tüm kurum, kuruluş ve gönüllü vatandaşlarımızla beraber çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede, yaptığımız son değerlendirme neticesinde, halen devam eden olumsuz hava koşulları sebebiyle, eğitim başta olmak üzere, kamu hizmetlerinde aksama olmaması ve vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için; 14 Şubat 2024 tarihinde, 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa); eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.
Kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacaktır.
Antalya merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat 2024 Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel afetinin yaşandığı Antalya'da 989 vatandaşın tahliye edildiğini ve valiliğe 20 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiğini bildirdi.
Antalya'da yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen selle mücadele için bölgede an itibarıyla:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 13, 2024
2️⃣4️⃣8️⃣ personel
6️⃣3️⃣ araç
2️⃣4️⃣ motopomp ve
1️⃣3️⃣ dalgıç görevlendirildi.
Bakan Yardımcımız Münir Karaloğlu, AFAD Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürümüz #Antalya'ya intikal… pic.twitter.com/yujooENvRx
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'da yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen selle mücadele için bölgede an itibarıyla 248 personel, 63 araç, 24 motopomp ve 13 dalgıç görevlendirildiğini belirtti.
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile AFAD Başkan Yardımcısı ve Afetlere Müdahale Genel Müdürünün Antalya'ya intikal ettiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:
"989 vatandaşımız tahliye edildi. İlk etapta Antalya Valiliğimize 20 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. Antalya'mıza ve selden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, 3 ilimizde, Antalya, Burdur ve Isparta turuncu uyarı verdi. Vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarılarını an be an takip etmelerini önemle rica ediyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun."
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya'daki şiddetli yağış nedeniyle 1 kişinin öldüğünü, 989 vatandaşın tahliye edildiğini belirterek, "Yarın da Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla'da turuncu kod devam ediyor. Vatandaşlarımıza da çağrımız, uyarılara lütfen uysunlar. Mecbur olmadıkça tehlike arz eden bölgelere girmesinler." dedi.
Antalya'daki sel afeti dolayısıyla kente gelen Karaloğlu, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AFAD Başkan Yardımcısı, Afetlere Müdahale Genel Müdürü, Daire Başkanı ile 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde kurulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantı gerçekleştirdi.
Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya, Isparta ve Burdur için dün "turuncu kod" uyarısı verildiğini hatırlatarak, AFAD, valilikler, belediyeler ve kaymakamlıklar olarak vatandaşı uyardıklarını söyledi.
Bugün saat 01.00 itibarıyla merkezde başlayan şiddetli yağmur ve fırtına sonrasında Kepez'de 12 saatte metrekareye 330 kilogram yağış düştüğünü anlatan Karaloğlu, Muratpaşa'ya 242, Döşemealtı'na 91,8 kilogram yağış düştüğünü dile getirdi.
Kepez'in aylık yağış ortalamasının 112 kilogram olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, "12 saatte Kepez'in üç ayda alabileceği yağmur yağdı. Şiddetli bir yağmur ve fırtına oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bizi Antalya'ya görevlendirdi. AFAD Başkan Yardımcısı, Genel Müdür ve Daire Başkanıyla buraya geldik. Valimizin liderliğinde, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kepez Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz ve ildeki afet koordinasyon merkezinde bulunması gereken kamu kurumlarımız, bölge müdürlerimizle koordine ediyorlardı. Biz de AFAD olarak çevre illerden ve bölgeden Antalya'ya destek ekibi yönlendirdik. Şu ana kadar bölgede personel sayısı toplam 2131'dir. Şu ana kadar bölgede 394 dalgıç pompayla özellikle su basan iş yerlerini, evleri, kamu kurum ve kuruluşlarda su tahliye işlemleri devam ediyor." dedi.
"TURUNCU KOD UYARISI DEVAM EDİYOR"
Karaloğlu, yağmur başladıktan bu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezine vatandaşların 3 bin 500 ihbarda bulunduğunu belirterek, bunların tamamına hızlı bir şekilde ulaşmaya gayret ettiklerini söyledi.
Şu ana kadar bölgede AFAD ve diğer kurumların ekipleri tarafından 989 vatandaşın tahliye edildiğini vurgulayan Karaloğlu, "Maalesef Kepez ilçemizdeki Gıyaseddin Keyhüsrev, su ve çamur tahliyesi çalışmaları yapılırken bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaştılar. Dolayısıyla bu son 12 saatte yağan yağmurlarda bir vatandaşımız da hayatını kaybetmiş oldu. Rabbimden rahmet diliyoruz." diye konuştu.
Karaloğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Antalya Valiliğine, AFAD üzerinden acil yardım ödeneği olarak, 20 milyon lira aktardığını ifade ederek, şehrin ihtiyaçlarının buradan karşılanacağını söyledi.
Ulaşımla ilgili şu anda şehirde bir sorun yaşanmadığını vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:
"Kemer, Kumluca karayolunda iki noktada küçük heyelanlar oluştu. Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün ekipleri o heyelanları kaldırarak ulaşımı sağladılar. Bölgede şu anda elektrik noktasında kısmi sorunlarımız var. Kepez ilçemizde 8 mahallede, Aksu ilçemizde 3 mahallede şu anda elektrik kesintileri var. Elektrik kurumu şu anda bölgeyi elektrikle tekrar kavuşturmak için çalışmalarına devam ediyorlar. Sayın Valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla beraber bölgede yapılan çalışmaları, arama kurtarma ve tahliye faaliyetlerini yerinde inceleyeceğiz. Bundan sonra yağışlar devam edecek. Arkadaşlar onu da ifade edelim. Yarın da Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla'da turuncu kod devam ediyor. Vatandaşlarımıza da çağrımız. Yaptığımız uyarılara lütfen vatandaşlarımız uysunlar. Mecbur olmadıkça tehlike arz eden bölgelere de girmesinler."
5 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Şiddetli yağış nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde eğitime bugün (13 Şubat Salı) ara verilmişti.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren yağışın, yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Kırsal kesimlerdeki bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su bastı.
Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı.
EĞİTİME SAĞANAK ENGELİ
Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa'da eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, 5 merkez ilçede görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelinin 1 gün idari izinli sayıldığı, merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu.
MOTOKURYELERE YASAK
Açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı,
ve Muratpaşa'da ikinci bir duyuruya kadar motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.
ANTALYASPOR KAFİLESİNİ TAŞIYAN UÇAK GAZİPAŞA HAVALİMANI'NA İNDİ
Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak şiddetli yağış nedeniyle Antalya Havalimanı yerine Gazipaşa Havalimanı'na indi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Samsunspor maçı dönüşü kafilemizi taşıyan uçak Antalya'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Alanya Gazipaşa Havalimanı'na inmek zorunda kalmıştır. Kafilemiz, Gazipaşa'dan kara yolu ile Antalya'ya dönecektir." bilgisi verildi.
Antalya Havalimanı'nda olağanüstü bir durumun olmadığı, hava trafiğinin devam ettiği bildirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre ise ev, iş yerleri ve araçlarda yağış nedeniyle mahsur kalan çok sayıda kişi tahliye edildi. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.
KEPEZ'E 280 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 24 saatte merkez ilçelerden Kepez'e 280, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yerleşkesine 185, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesine 129, Döşemealtı'na 69,5, Serik'e 77 kilogram yağış düştü.
Yetkililer, şiddetli yağışların saat 10.00'a kadar sürmesini, saat 00.00'a kadar da aralıklı gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasını beklediklerini bildirdi.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Dün başlayan yoğun yağmur ve yer yer dolu ile beraber, merkez ilçelerimizde özellikle Kepez ve Muratpaşa ilçelerimizde su baskınları ve taşkınlar oldu.
Gün boyu da devam ediyor. Şu anda gördüğünüz gibi bazı eski dere yataklarında tıkanıklıklar oldu.
Yollarımızda, kavşaklarımızda, alt geçitlerde yine ciddi su birikintilerinin getirdiği aksamalar oldu. Şu anda trafik aksamaları yaşıyoruz. Bin 500 civarında 112 ihbarı aldık.
Bunlar büyük oranda ev ve işyeri su baskınları şeklinde. Muratpaşa ilçe nüfus müdürlüğümüzde hizmet veremiyoruz. Okullarımız tatil. Antalyalılara geçmiş olsun diyoruz. Zor bir geceydi. Hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz sahada. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bir taraftan da hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Hayatın normale dönmesi için en kısa sürede gerekli çalışmaları tamamlayacağız" dedi.
Şahin, "Şu anda Kepez Devlet Hastanesindeyiz. Hastanemizde, giderlerde geri basmalardan kaynaklanan problem var. Onun dışında bir problem yok. Poliklinikler çalışıyor. Acil ve yoğun bakım aktif olarak çalışıyor. Eksikleri çözmek için diğer hastanelerden destek alıyoruz" dedi.
ŞELALE KAHVERENGİ AKTI
Sağanak sonrası, şiddetli akan Düden Şelalesi'nin rengi de kahverengiye döndü. Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinden denize dökülen şelalede, tersten gelen rüzgar şelale sularını deniz yerine karaya savurdu. Şelalenin denizle buluştuğu noktaya gelenler, çamur gibi akan suyu görünce şaşkınlık yaşadı. Çamurlu su deniz üzerinde de kahverengi tabaka oluşturdu.
MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLİYOR
Tonguç Alt Geçidi ve Opera Kavşağı'ndaki su baskını nedeniyle 30 civarında araç yolda kaldı, bazı araçlar iş makinesi ve çekici yardımıyla yol kenarlarına alındı. Suda sürüklenen çok sayıda araçta hasar oluştu.
4 SAAT BOYUNCA SUDA KALDILAR
Aracı suda kalan servis sürücüsü İbrahim Baykuşlar, otele işçi taşıdığını ve yağış nedeniyle suda mahsur kaldığını söyledi.
İtfaiyeyi arayarak yardım istediklerini belirten Baykuşlar, "İşçiler araçtan inemiyor. 4 saattir suda kaldık. Burası sürekli böyle oluyor, en azından bir önlem almaları lazım. Araç trafiğine kapatmaları lazım. Birçok araç yolda kaldı." dedi.
Güneş Mahallesi'nde bazı sitelerin zemin katındaki dairelerde su baskınları yaşandı. Evlerinde mahsur kalanlar ekipler tarafından botlarla tahliye edildi.
ARAÇLARINDA MAHSUR KALDILAR
İş yerini su basan Nasuh Çağıl, itfaiyeyi çağırdıklarını ancak gelen olmadığını ifade ederek, "İki dükkanım var hepsini su bastı, insanlar işe gidemedi araçlarında mahsur kaldı." diye konuştu.
Evini su basan Barış Samuray, evinin içinde yaklaşık bir metre yüksekliğinde su olduğunu ve bütün eşyalarının zarar gördüğünü söyledi.
Ayşenur Kaçakçı da saat 03.00'ten itibaren etkili olan yağışta zemin kattaki evinin su altında kaldığını belirtti. Zemin katlara giremediklerini ifade eden Kaçakçı, tüm eşyalarının su içinde yüzdüğünü ve ekiplerden yardım beklediklerini kaydetti.
Cumhuriyet Mahallesi'nde de çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bazı binaların birinci katına kadar su dolması nedeniyle binadakiler mahsur kaldı.
Ertuğrul Eymir, gece hiç uyumadıklarını, binanın kapıcı dairesinde kalanlar ile zemin katta oturanların zor tahliye edildiğini anlattı.
Kendisinin de mahsur kaldığını, binanın bahçesindeki araçların suya gömüldüğünü dile getiren Eymir, "Çok zor durumda kaldık. Su çok yükseldi evime girmek üzere." dedi.
Mahalledeki zemin katlarda yaşayanlar, AFAD ekiplerince tahliye edildi. Esnaf, iş yerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Belediye ekipleri, binaların girişlerinde su tahliye çalışmasını sürdürüyor.