Antalya’yı sağanak vurdu! Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı! 5 ilçede okullar tatil

Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'nde otomobilde bulunan 47 yaşındaki Halil Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedeni bulunan kişinin, 47 yaşındaki Halil Yıldız olduğu belirlendi.

5 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Antalya Valiliği yarın 5 ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada, "İlimizde dün geceden bu yana devam eden kuvvetli yağış, sel ve taşkınların ardından hayatın normale dönmesi için tüm kurum, kuruluş ve gönüllü vatandaşlarımızla beraber çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede, yaptığımız son değerlendirme neticesinde, halen devam eden olumsuz hava koşulları sebebiyle, eğitim başta olmak üzere, kamu hizmetlerinde aksama olmaması ve vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için; 14 Şubat 2024 tarihinde, 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa); eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacaktır.

Antalya merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat 2024 Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel afetinin yaşandığı Antalya'da 989 vatandaşın tahliye edildiğini ve valiliğe 20 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiğini bildirdi.

Antalya'da yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen selle mücadele için bölgede an itibarıyla:

2️⃣4️⃣8️⃣ personel

6️⃣3️⃣ araç

2️⃣4️⃣ motopomp ve

1️⃣3️⃣ dalgıç görevlendirildi.



Bakan Yardımcımız Münir Karaloğlu, AFAD Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürümüz #Antalya'ya intikal… pic.twitter.com/yujooENvRx — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 13, 2024

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'da yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen selle mücadele için bölgede an itibarıyla 248 personel, 63 araç, 24 motopomp ve 13 dalgıç görevlendirildiğini belirtti.