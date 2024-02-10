Çınar Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan "Vahyin Mübarek Kıldığı Özgür Belde Kudüs" sergisi 6 Mart'a kadar ziyaretçilerini bekliyor

Çınar Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan "Vahyin Mübarek Kıldığı Özgür Belde Kudüs" sergisinde sanatçı Muhammed Hamdi Kasapoğlu 'nun, Filistin devletinin bağımsızlık ilanının 36. yılında 36 ebru resim ve minyatürle 5 yılda tamamladığı birbirinden değerli eserleri yer alıyor. Allah Resulü'nün (SAV) emaneti olan, müminlerin ortak davası Kudüs ve Filistin davasını eserlerinde işleyen sanatçı, vicdan sahibi tüm insanları bu davaya yürek vermeye davet ediyor. Sergi 6 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.





Sanatçı Muhammed Hamdi Kasapoğlu'nun altı yıl (2018) süren emekler neticesinde yaptığı eserlerinden oluşan "Vahyin Mübarek Kıldığı Özgür Belde Kudüs" sergisi bugün itibariyle vatandaşların ilgisine sunuldu.

Sergiye ev sahipliği yapan Çınar Kültür ve Sanat Merkezi'nde konuşan sanatçı Hamdi Kasapoğlu, Filistin'deki zulüm ve insan hakları ihlalleri sona erene kadar çabasının devam edeceğini belirtti.

Altı yıldır bir amaç uğruna eserlerini yapma gayretinde olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, çalışmanın nasıl ortaya çıktığını şu sözlerle anlattı:

"Sergimizin ismi Vahyin Mübarek Kıldığı Özgür Belde Kudüs. Fıtratım gereği çocukluğumdan itibaren oyuncaklarımı yapmaktan başlayıp, kitaplarımı kaplayıp ciltlemekten, hep içimde var olan bir sanatı yaşadım, yaşattım. Yaş ilerleyince geleneksel sanatlarla, Türk İslam Sanatları ile de tanışmak nasip oldu. Sanat eserleri üretmeye başlayınca 2016 yılında gördüğüm bir rüya üzerine "19 Harfe Sırlanmış İlahi Parola Besmele" adıyla, Besmele'de bulunan her bir harf için kufi besmeleler tasarlayıp ilk proje bazlı sanat eserimi 19 Besmele ile yapmış oldum. Sonrasında ondan büyük bir duygu büyük bir hissiyat alınca kendime şöyle bir soru sorma ihtiyacı hissettim: Kısacık bir ömrüm olsaydı, bu kalan ömrümde sanat adına, değer adına ne üretip ardımda miras bırakmak isterdim? Çok fazla düşünmeden ilk aklıma gelen cevap, Kudüs davası, Filistin davası, Mescid-i Aksa davası oldu. Bu cevabı verdikten sonra 2018 yılında Bismillah deyip, Besmele projesinin ardından kolları sıvayarak Kudüs ve Mescid-i Aksa davası üzerine daha fazla okuyarak, düşünerek bu eserleri üretmeye başladım. Tabi zaman nasıl geçti bilmiyorum. Eserlerin tamamlanması dört buçuk yıl sürdü, bu bir aşka, iştiyaka dönüştü. Bunu yaparken başka bir motivasyonum olduğunu fark ettim. Filistin Devleti ve Filistin halkı 15 Kasım 1988 tarihinde bağımsızlık ilan etti. 100'e yakın devlet, bağımsızlığını tanımış olmasına rağmen Filistinlilere bir bağımsız devlet hakkı verilmedi. Orada insanlara hürriyet içinde bir hayat sürme hakkı tanınmadı. Ben bu eserleri yapmaya başladığımda Filistin Devleti'nin bağımsızlık ilanının 32. yıl dönümü idi. Bu eserleri ne zaman bitirirsem Filistin Devleti'nin bağımsızlık ilanının o yılına armağan edeceğim diye niyetlendim."

Filistin davasına eserleri ile bir farkındalık oluşturmak isteyen, hisli yürekleri bu konuya odaklanmaya davet eden Muhammed Kasapoğlu, Filistin davasının ehemmiyetine şu sözler ile dikkat çekti:

"2023 yılında çalışmam bitti. 35 parça eser oldu: Filistin'in bağımsızlığının 35. yılı. Bu yıl 36 yıl oldu ve biz bir eser daha ilave ettik. Böylece 36 eser oldu. Gönlümüzde hep bu iştiyak, ateş, yangın, heyecan duracak. Filistin'de, bu toprakların gerçek sahiplerinin çocukları Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın bahçesinde, Gazze'nin sokaklarında ellerinde uçurtmalarla, güllerle koşup oynadıklarını görünceye kadar bizim de Kudüs için ter akıtmamız, mesai harcamamız bitmeyecek. Bugün 36 eserle Kudüs davasını; Filistin Devleti'nin bağımsızlık ilanının 36. yıl dönümünde burada, Çınar Kültür Eğitim Vakfı'nda anlatmaya gayret ediyoruz. Ömrüm vefa ettikçe, yaşadığım müddetçe, Filistin Devleti'nde yaşayan dindaşlarımız, kardeşlerimiz, masum insanlar hürriyet içerisinde hayat sürecekleri güne kadar benim de Kudüs'ü anlatmam, bu eserlere ilave yapmam devam edecek."



Serginin 36. ve son eserini Resulullah'ın (SAV) bir hadis-i şerifi üzerinden yaptığını anlatan sanatçı, Kudüs'ün Müslümanların ortak davası olduğu hakikatini dile getirdi ve son eserin hikayesini şöyle anlattı:

"Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifi var. 'Eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız kandillerinde yakılmak üzere zeytinyağı gönderin' diyor. Bu mesajı ben şöyle okudum; "Kudüs size emanettir, kıyamet saatine kadar Ümmet-i Muhammed'in ve insanlığın emanetidir. Yani oraya, kandillerine yağ gönderin. Kudüs'ün kandillerini kıyamet saatine kadar söndürmeyin. Kudüs; barış şehri, Kudüs huzurun şehri, Kudüs insanlığın huzur duyduğu başkenti olarak yaşasın."

"Bu çalışmanın içerisinde böyle bir esere yer vermemiştik. Bu vesile ile onu da tamamlamış olduk. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın bu vasiyetini de önce Ümmet-i Muhammed'e, biz inanan insanlara, daha sonra da kalbinde vicdan olan bütün insanlara, bu vesileyle duyurma imkanına kavuştuk."