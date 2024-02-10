Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 03.16'da meydana gelen depremin derinliği 5.13 kilometre olarak ölçüldü.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2024.02.11 03:54:04 38.8142 37.5115 5.0 -.- 2.2 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.02.11 03:40:31 36.1165 36.2040 5.0 -.- 1.0 -.- KAMBERLI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2024.02.11 03:25:39 39.3642 28.2407 6.2 -.- 2.1 -.- TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2024.02.11 03:22:32 37.8722 27.3267 5.4 -.- 1.7 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) İlksel
2024.02.11 03:16:45 34.8210 22.4208 33.2 -.- 4.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.11 02:47:47 38.7603 37.4848 5.6 -.- 1.1 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.02.11 02:41:20 39.2137 27.5503 5.0 -.- 1.3 -.- DUALAR-SOMA (MANISA) İlksel
2024.02.11 02:20:00 38.4130 39.3077 5.0 -.- 0.8 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.02.11 02:02:46 36.8038 44.1028 1.2 -.- 2.8 -.- IRAK İlksel
2024.02.11 01:07:26 40.4363 28.9227 5.0 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.02.11 00:48:50 37.9440 36.1703 12.0 -.- 1.5 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.02.11 00:45:13 37.8882 36.2343 3.8 -.- 1.5 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel