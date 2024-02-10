Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 03.16'da meydana gelen depremin derinliği 5.13 kilometre olarak ölçüldü.