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Kadıköy'de torununu kurtaran kadın tramvayın altında kaldı! O anlar ortaya çıktı

Son dakika haberleri... İstanbul Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu, tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran 64 yaşındaki İlgün Çölege tramvayın altında kaldı. İlgün Çölege'nin tramvayın altında kaldığı o anların görüntüsü ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 10 Şubat 2024, 15:03 Güncelleme 10 Şubat 2024, 15:16
Kadıköy’de torununu kurtaran kadın tramvayın altında kaldı! O anlar ortaya çıktı

Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu, tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran 64 yaşındaki İlgün Çölege tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kahraman babaanne kamerada

Olay, önceki akşam saatlerinde Bahariye Caddesi'nde meydana geldi.

TORUNUNU İTEREK KURTARDI
İddiaya göre, 4 yaşındaki torunu Adem Ç. ile beraber cadde üzerinde yürüyen İlgün Çölege (64), bir anda tramvay yoluna giren torunu Adem Ç.'yi iterek son anda tramvayın altında kalmaktan kurtardı.

TRAMVAYIN ALTINDA KALDI
Torununu kurtaran Kölege tramvayın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından tramvayın altından çıkarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çölege yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 4 yaşındaki torunu ise hafif yaralandı.

TRAMVAY SÜRÜCÜSÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tramvay sürücüsü K.T.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından taksirle öldürme suçundan adliyeye sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA
Torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kalan 64 yaşındaki İlgün Çölege hayatını kaybetmişti. Kaza anına dair görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde tramvay yoluna giren torununu iterek kurtaran babaannenin tramvayın altında kaldığı görülüyor.

Çölege için bugün Kadıköy'de Zühtü Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Çölege yapılan cenaze töreninin ardından Küçükyalı mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine eşi Mehmet Çölege, oğlu Arda Çölege, gelini, ailesi ve yakınları katıldı.

İlgün Çölegeİlgün Çölege

Cenaze töreninde konuşan eşi Mehmet Çölege, "Üzgünüm. Olmayacak bir şey Kadıköy'de yaşamadığımız bir şey yaşadık. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum, kelimeler yetersiz" dedi

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