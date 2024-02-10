Kadıköy’de torununu kurtaran kadın tramvayın altında kaldı! O anlar ortaya çıktı

TRAMVAYIN ALTINDA KALDI

Torununu kurtaran Kölege tramvayın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından tramvayın altından çıkarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çölege yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 4 yaşındaki torunu ise hafif yaralandı.