Pilav yaparken sakın bu yanlışa düşmeyin! Pirincin tüm lezzetini alıp götüren hata! Ev hanımları bile bilmiyor

Türk mutfağının vazgeçilmezi pilav, birçok kişi tarafından günlük hayatın önemli bir parçası olarak kabul edilir. Uzmanlara göre, bu hata pilavın tüm lezzetini uçuruyor ve geleneksel Türk mutfağını olumsuz etkiliyor. İşte kimsenin bilmediği o hata...

PİLAV YAPARKEN BU HATAYI SAKIN YAPMAYIN Pilav yaparken birçok kişinin yaptığı yaygın bir hata, gerçek tavuk suyu yerine hazır bulyonlar kullanmaktır.