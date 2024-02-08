Aylarca bozulmadan saklama sıırrı: Evdeki limonlarınız bir daha küflenmeyecek!

Günlük yaşamda sıkça kullanılan limonların, bozulmadan ve küflenmeden aylarca saklanabilmesinin sırrı çözüldü. Son yapılan araştırmalar, limonların dayanıklılığını artıran basit bir yöntemi gün yüzüne çıkardı, bu da evlerde ve marketlerde gıda israfını önemli ölçüde azaltabilir. İşte limonlarınızı aylarca saklamanın sırrı...
KÜFLENMEYEN LİMON SIRRI!
Limonlarınızı bütün olarak buzdolabında saklayın: Özellikle sıcak hava koşullarında limonları bütün olarak buzdolabında saklamak, bozulmalarını önleyebilir. Plastik poşetlere sararak buzdolabının orta rafına yerleştirmek, limonların ömrünü uzatabilir.
Kesilmiş limonları plastik ambalajla sarmak: Eğer limonlarınızı hemen kullanmayacaksanız, kesilmemiş halde saklamak daha iyidir. Eğer kesilmişse, yarısını plastik ambalajla sararak su kaybetmelerini engelleyebilir ve yaklaşık 3 gün boyunca taze tutabilirsiniz.