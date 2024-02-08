Aylarca bozulmadan saklama sıırrı: Evdeki limonlarınız bir daha küflenmeyecek!

Limon suyunu sıkarak saklamak: Limon suyunu sıkmadan önce, limonları buzdolabında saklamak yerine suyunu sıkarak saklamak daha pratik olabilir. Bu sayede su kaybı yaşanmaz ve limon suyu daha uzun süre taze kalır.

Limon suyunu cam kavanoza ya da şişeye sıkarak saklamak: Limon suyunu uzun süre korumanın bir yolu da, suyunu sıktıktan sonra cam bir kavanoza veya şişeye aktarmaktır. Bu şekilde, limon suyu buzdolabında ağzı sıkıca kapatılmış bir kapta muhafaza edilebilir.