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Bu yöntemle pişirin! 🍛 Asla dağılmayan, yumuşacık kuru fasulyenin sırrı! Aşçılar bile bu hatayı yapıyor

Evlerimizde sıkça tüketilen kuru fasulye, şimdiye kadar keşfedilmemiş bir lezzet sırrı ile geliyor! Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bu tekniği bilmeyenler, kuru fasulyenin gerçek potansiyelinden mahrum kalıyor. İşte, kuru fasulyeye yapılan bu şahane dokunuş oldukça işinize yarayacak o yöntem!

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 16:29 Güncelleme 08 Şubat 2024, 16:29
Bu yöntemle pişirin! 🍛 Asla dağılmayan, yumuşacık kuru fasulyenin sırrı! Aşçılar bile bu hatayı yapıyor

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kuru fasulye, sadece bir yemek değil, bir ustalık sanatı haline geliyor. Kuru fasulye yemeğini mükemmelleştirmenin sırları, gizli inceliklerle dolu. İşte, damaklarda unutulmaz bir tat bırakmanızı sağlayacak o önemli noktalar...

YANLIŞ DUYMADINIZ: TENCEREYİ FIRINA KOYUN!

Fasulyeyi fırında pişirmek için, toprak kap veya döküm tencere kullanılıyorsa, son 15 dakika için önceden ısıtılmış fırına verebilirsiniz. Bu, fasulyenin lezzetini ve kıvamını koruyarak daha homojen bir pişirme sağlayacaktır.

FASULYENİN GAZINI ALMAK İÇİN FAZLA KAYNATMAYIN!

Fasulyelerin gazını almak için fazla kaynatmaktan kaçının. Köpüğü alacak kadar bekletmek yeterli olacaktır. Fazla kaynatmak fasulyelerin dağılmasına neden olacaktır.

SON VE EN ÖNEMLİ PÜF NOKTA: FASULYELERİ KAVURUN!

Fasulyeyi pişirmek için en uygun tencere seçimi önemlidir.

Toprak kap veya döküm tencere tercih edilebilir. Bu tencere türlerini kullanıyorsanız, fasulyeyi öncelikle ocakta hafifçe kavurun, ardından suyunu ekleyip fırında pişirin.

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