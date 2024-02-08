Bu yöntemle pişirin! 🍛 Asla dağılmayan, yumuşacık kuru fasulyenin sırrı! Aşçılar bile bu hatayı yapıyor

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kuru fasulye, sadece bir yemek değil, bir ustalık sanatı haline geliyor. Kuru fasulye yemeğini mükemmelleştirmenin sırları, gizli inceliklerle dolu. İşte, damaklarda unutulmaz bir tat bırakmanızı sağlayacak o önemli noktalar...

YANLIŞ DUYMADINIZ: TENCEREYİ FIRINA KOYUN! Fasulyeyi fırında pişirmek için, toprak kap veya döküm tencere kullanılıyorsa, son 15 dakika için önceden ısıtılmış fırına verebilirsiniz. Bu, fasulyenin lezzetini ve kıvamını koruyarak daha homojen bir pişirme sağlayacaktır.