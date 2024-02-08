'YASAL TÜM KOŞULLARI SAĞLADIM' İlk duruşmadaki savunmasını yineleyen Alpargün, "Yasal tüm koşulları sağladım. Zemin etüdü yaptırdım, iskanı zamanında aldım. Hiçbir suç ve kabahatim yoktur. İTÜ raporu da bu yöndedir. 73 yaşındayım ve hastalıklarım var, burada tedavi olamıyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Duruşmada ayrıca Hasan Alpargün Apartmanı'ndaki arama-kurtarma çalışmalarına katılan bazı kişilerin ifadesi alındı. İfadelerin ardından mahkeme heyeti, sanık Alpargün'ün tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi. İlk duruşmadaki savunmasını yineleyen Alpargün, "Yasal tüm koşulları sağladım. Zemin etüdü yaptırdım, iskanı zamanında aldım. Hiçbir suç ve kabahatim yoktur. İTÜ raporu da bu yöndedir. 73 yaşındayım ve hastalıklarım var, burada tedavi olamıyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi.