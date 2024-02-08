Şişli’de akılalmaz firar girişimi: Ameliyat kıyafetiyle hastaneden kaçmaya çalıştı

İddiaya göre yabancı uyruklu bir kadın yüzünden estetik ameliyatı olmak için hastaneye geldi.

Burada ücret konusunda hastanede ile anlaşan kadın, bıçak altına yattı. Narkoz verilen kadına estetik ameliyatı yapıldı ancak kadın iddiaya göre masrafları ödememek için kaçmak istedi.



MASRAFLARI ÖDEMEMEK İÇİN KAÇTI

Hastanede fırsat kollayan kadın, üstünde ameliyat kıyafeti ve kanı toplamak için vücuduna konulan drenlerle dışarıya çıktı.

Ancak çalışanlar tarafından fark edilen kadın durduruldu.