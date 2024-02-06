Sarraflar bile tırım tırım onu arıyor! Eski 500.000 TL’lik banknotu bulan yaşadı! Koleksiyonu 990.000 TL...

Nadir ve hatalı basım banknotlar, üzerlerindeki basım hataları nedeniyle koleksiyoncular için büyük bir değer taşımaktadır. Bu tür banknotların piyasa değeri, hatalarının nadirliği ve dikkat çekici özellikleriyle doğrudan ilişkilendiriliyor. Ancak, koleksiyonerler için bu banknotların gerçekliğinin ve orijinalliğinin doğrulanması hayati bir önem taşıyor.