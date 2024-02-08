Bebeklerde ve çocuklarda en etkili yöntem! Soğanı ayağınıza koyun ve uyuyun! Sabah uyandığınızda...

Ayak altına soğan uygulaması oldukça basittir. Birkaç soğanı dilimleyin, her bir dilimi ayak tabanınızın altına yerleştirin ve ince çorap giyerek ayaklarınızı kapatın. Bu işlemi gece boyunca bırakabilir ve sabah kalktığınızda soğan dilimlerini çıkarabilirsiniz.

Bu geleneksel uygulama, ancak bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri ışığında değerlendirildiğinde kullanılması önerilen bir yöntem olup, herhangi bir sağlık sorunu için profesyonel tavsiyeye başvurmak her zaman önemlidir.