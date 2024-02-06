Afyonkarahisar’da zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

Edinilen bilgilere göre, 3 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada, 03 ADV 330 plakalı aracın şoförü Ş.İ., ağır yaralandı. 03 VF 953 plakalı araç sürücüsü A.D., yolcu olan Y.D., H.D., H.D., Y.E.Ç., A.E.Ç. ve H.Y. ile 03 AEP 903 plakalı aracın sürücüsü Y.D. ve yolcu M.D. hafif şekilde yaralandı.