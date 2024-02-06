🤲🏻Recep ayının 27. gecesi hangi gün? BUGÜN KANDİL Mİ 2024? Miraç Kandili ibadetleri ve faziletleri...

Her yıl İslam dünyasında büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan mübarek üç aylar, 12 Ocak Cuma günü ile başlayarak Müslümanların manevi hayatında önemli bir dönemi müjdeliyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan bu kıymetli zaman dilimi, müminlere dini duygularını daha yoğun bir şekilde yaşama, ibadetlerine daha fazla vakit ayırma ve günlük yaşantılarını manevi bir perspektiften değerlendirme imkanı tanıyor.

BUGÜN KANDİL Mİ 2024? Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 6 Şubat'ta ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 24 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 11 Mart'ta başlayacak. Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 10 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.