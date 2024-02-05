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Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, farz mıdır? Miraç Kandili orucuna nasıl niyet edilir? Saat kaçta açılır? 6 Şubat 2024 İL İL SAHUR İFTAR VAKTİ

Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in miracına (gece ve göğe yükselmesine) ithaf edilen bir kandildir. Miraç Kandili, İslam takvimine göre Recep ayının 27. gecesine denk gelir. Peki, Miraç Kandili orucu tutulur mu, farz mıdır? Miraç Kandili orucuna nasıl niyet edilir? Saat kaçta açılır? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 07:43 Güncelleme 05 Şubat 2024, 07:44
Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu, farz mıdır? Miraç Kandili orucuna nasıl niyet edilir? Saat kaçta açılır? 6 Şubat 2024 İL İL SAHUR İFTAR VAKTİ

Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in gece ve göğe yükselmesini anan bir özel gecedir. Bu kutsal gecenin anlamına uygun olarak, Müslümanlar Miraç Kandili'nde çeşitli ibadetler gerçekleştirirler.



MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Miraç Kandili'nde farz ve nafile ibadetlere önem verilmesi alimler tarafından öneriliyor. Bu ibadetlerden biri de oruç ibadeti.

Peygamber Efendimiz de "Bir kimse Recep ayında oruç tutsa, Allah Teâlâ tarafından üç türlü lütûf ve inâyete mazhâr olur. Bunlardan biri, Allah Teâlâ onun geçmiş günahlarının tümünü mağfiret eder. İkincisi, ondan sonraki hayatında da onu korur. Üçüncüsü, mahşer yerinde, susuzluktan emîn olur." buyurdu. (Gunye 1/181-182)

Miraç Kandili orucu Kur'an-ı Kerim'de farz olarak belirtilmez ancak kandil günlerinde nafile orucu tutulabilir.

Buna göre; Miraç Kandili'nde dileyen isteyen herkes oruç tutabilir.



MİRAÇ KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Miraç Kandili, Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gündür. Dini kaynaklara göre Miraç Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandili'nde müminler gündüz oruç tutmuş, gecesinde ise çeşitli ibadetler ve dualarla geçirmiştir.



Bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından söylenmektedir.

Dinî açıdan Gece, gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar.



Cuma gecesi; Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır.

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